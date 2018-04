Brüssel (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Deutsche Tennislegende und ehemalige Nummer 1 der Welt, sechsfache Grand-Slam - und Olympia-Sieger Boris Franz Becker wird von der Zentralafrikanischen Republik mit sofortiger Wirkung zum Sonderattaché für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union ernannt.



Die Übergabe des Amtssitzes erfolgte am gestrigen Tag durch den Staatspräsidenten S.E. Prof. Faustin Archange Touadéra und S.E. Botschafter Dr. Daniel Emery Dede in der zentralafrikanischen Botschaft in Brüssel.



Präsident Touadéra: "Wir freuen uns außerordentlich, dass sich ein Weltstar wie Boris Becker mit seinen umfangreichen internationalen Beziehungen bereit erklärt hat, unser seit Beginn meiner Präsidentschaft im Jahr 2016 im Aufbruch befindliches Land zu begleiten. Wir wollen hiermit für unser Land auch ein weiteres Zeichen für Frieden und Stabilität setzen." Boris Becker: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass diese anspruchsvolle Aufgabe an mich herangetragen wurde. Ich werde in meiner neuen Funktion alles daran setzen, die Zentralafrikanische Republik, die noch eine Vielzahl von wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Problemen zu bewältigen hat, auf ihren mit dem Präsidenten Touadéra begonnen Weg zu unterstützen. Mein Ziel ist es, mit meinen internationalen Netzwerk und Beziehungen einen Beitrag dafür zu leisten, das Land für die Bevölkerung sicher und lebenswert zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Europa nur dadurch erfolgen kann, dass sich die Lebensbedingungen in den vom Wegzug betroffenen Regionen und Ländern gravierend verbessern."



Boris Becker weiter: "Es gibt zwei Verständigungsformen auf der Welt die von allen Menschen verstanden werden, egal welche Hautfarbe, Religion oder politische Gesinnung. Das sind Musik und Sport. Bei letzterer kenne ich mich aus."



Boris Becker hat seinen Amtssitz in der Botschaft Brüssel. Im Übrigen ist er ehrenamtlich tätig.



OTS: Irle Moser Rechtsanwälte PartG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130482 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130482.rss2



Pressekontakt: Irle Moser Rechtsanwälte PartG Christian-Oliver Moser Unter den Linden 32-34 10117 Berlin office@irlemoser.com +49(30)21021960