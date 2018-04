Frankfurt - Die Statistiker veröffentlichen ihre erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal am Nachmittag des 27. April, so die Analysten der Helaba.Wahrscheinlich habe das Wachstum Anfang 2018 eine Verschnaufpause eingelegt - die Prognosen lägen derzeit nahe des Trends von rund 2%. Damit würde die Serie von drei Quartalen in Folge deutlich oberhalb des Trends abreißen - vier Quartale habe die US-Konjunktur in diesem Zyklus seit 2009 noch nicht geschafft. Die Analysten würden auf Basis der neuen Daten in der Berichtswoche ihre Prognose überprüfen und eventuelle Änderungen kommunizieren. Die monatlichen Konjunkturdaten lägen derzeit weitgehend im Einklang mit ihrem Basis-Szenario: Der ISM-Index scheine seinen Gipfel überschritten zu haben, die Vorjahresrate des BIP dürfte daher in den kommenden Quartalen zurückgehen. Das nach wie vor hohe Niveau der Stimmungsindikatoren spreche aber gegen einen unmittelbar bevorstehenden Einbruch der Konjunktur. Die Arbeitslosenquote sollte im April bei 4% gelegen haben, dem tiefsten Wert seit Ende des Jahres 2000.

Den vollständigen Artikel lesen ...