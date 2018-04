Am US-Markt dominieren weiter die Zahlen der großen Konzerne das Geschehen. Mit Amazon und Microsoft haben gestern Abend zwei Schwergewichte starke Zahlen vorgelegt. Trotzdem ist der Dow Jones heute vorbörslich leicht unter Druck. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Handelsgeschehen in den USA. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.