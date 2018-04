Knapp eine Woche vor Veröffentlichung des neuesten Quartalsberichts mit anschließender Analystenkonferenz liefert Trevena (WKN: A1XDSL) den ersten aufsehenerregenden Lizenzdeal für sein innovatives Schmerzmittel Oliceridine. Unsere "Palatin 2.0" ist damit voll auf Kurs.

Nach Erstvorstellung am Allzeittief zu Kursen unter 1,40 USD und den zwischzeitlichen +50%-Kursgewinn gibt Trevena heute wieder mächtig Gas. Nicht ohne Grund: Wie von uns erwartet, kann die Biotechschmiede heute mit ihrem ersten Lizenzdeal aufwarten und hat wie zuvor auch Palatin einen Kommerzialisierungspartner in Südkorea gefunden. Die Konditionen des Deals sind dabei sehr vielversprechend, was die Asset-Bewertung Oliceridines angebelangt.

Das ist erst der Anfang!

