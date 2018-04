Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 27.04.2018

Kursziel: 7.40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,40.

Zusammenfassung:

HAEMATO AG hat vorläufige Kennzahlen für 2017 veröffentlicht. Dank einer

stärker als erwarteten Umsatzsteigerung in H2 lagen Umsatz und EBIT über

unseren Prognosen für das Gesamtjahr. Nach einem trägen Jahresauftakt mit

einem Umsatzrückgang von 14% im ersten Halbjahr stieg der Umsatz in H2 um

13% J/J auf EUR151 Mio. (FBe: EUR141 Mio.; +7%). Damit konnte das Unternehmen

die Umsatzerlöse des Vorjahres um 5% übertreffen. Das EBIT für 2017 in Höhe

von EUR9,4 Mio. entspricht einer Marge von 3,2% und übertrifft unsere

Schätzung um 30 Basispunkte. Das Management plant eine Dividende in Höhe

von EUR0,30 an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Rendite von

5% und der Dividende des Vorjahres. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit

einem Kursziel von EUR7,40 bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16399.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

