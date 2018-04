Hannover - Das Wachstumstempo in den USA hat sich zwar im ersten Quartal mit einem Plus von 2,3% Q/Q (ann.) leicht - aber weniger als befürchtet - verringert, so die Analysten der NORD LB. Für die Wachstumsdelle habe vor allem der Konsum gesorgt. Der grundsätzlich positive Pfad bleibe aber bei einer gestiegenen Jahresrate von mittlerweile 2,9% erhalten.

