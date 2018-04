Am Wiener Rentenmarkt gab es am Freitag im Verlauf weiter Gewinne für die Benchmarkanleihen der Republik. Der Zinsrückgang der vergangenen Tage setzt sich damit unvermindert fort. Auch bei den anderen Staatspapieren in Europa gab es aliquot Renditeabschläge.Am Freitag standen zahlreiche Wirtschaftsdaten auf der Agenda. ...

