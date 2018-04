DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Showa-Feiertages geschlossen. In Schanghai ruht der Handel bereits einen Tag vor dem Tag der Arbeit.

DIENSTAG: Am Tag der Arbeit findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, China (Hongkong und Schanghai) sowie Südkorea kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.49 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.518,78 +0,36% +0,42% Stoxx50 3.077,27 +0,32% -3,16% DAX 12.580,87 +0,64% -2,61% FTSE 7.502,21 +1,09% -3,46% CAC 5.483,19 +0,54% +3,21% DJIA 24.307,67 -0,06% -1,66% S&P-500 2.670,10 +0,12% -0,13% Nasdaq-Comp. 7.113,66 -0,07% +3,05% Nasdaq-100 6.650,28 +0,01% +3,97% Nikkei-225 22.467,87 +0,66% -1,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,66% +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,21 68,19 +0,0% 0,02 +13,6% Brent/ICE 74,89 74,74 +0,2% 0,15 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,22 1.317,28 +0,4% +4,94 +1,5% Silber (Spot) 16,45 16,52 -0,4% -0,07 -2,9% Platin (Spot) 913,75 909,50 +0,5% +4,25 -1,7% Kupfer-Future 3,04 3,11 -2,5% -0,08 -8,4%

FINANZMARKT USA

Nach der Erholung des Vortages treten die US-Börsen mehr oder weniger auf der Stelle. Beobachter verweisen auf Zweifel am Wirtschaftswachstum der USA. Daneben enthält die jüngste Flut an Quartalsausweisen neben positiven Überraschungen, etwa von Amazon, Microsoft und Intel, auch einige Enttäuschungen. Das US-BIP fiel zwar besser aus als erwartet, doch wuchs die Wirtschaft weniger stark als im Vorquartal. Der BIP-Deflator blieb aber einen Tick unter der Erwartung, wenngleich die annualisierte Kernrate dieser Inflationskennziffer mit 2,5 Prozent klar über dem 2-Prozentziel der Fed liegt. Damit erhält die Fed weitere Argumente, um im laufenden Jahr die Leitzinsen insgesamt viermal anzuheben. Am Rentenmarkt geben die langfristigen Zinsen gleichwohl etwas nach, am kurzen Ende aber deutlich weniger. Ein weiterer Grund für die Kaufzurückhaltung am Aktienmarkt sind auch die Handelsgespräche zwischen Washington und Peking in der kommenden Woche. Der Chiphersteller Intel hat sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes übertroffen und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie legt um 0,7 Prozent zu. Für Microsoft geht es um 1,2 Prozent nach oben. Vor allem das weiter rasant wachsende Cloud-Geschäft verschaffte dem Software-Konzern ein starkes Ergebnis. Amazon legen gar um 4,8 Prozent zu. Der Onlinehändler hat den Nettogewinn mehr als verdoppelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein weiter zur Schwäche neigender Euro hat die Börsen etwas gestützt. Besser als erwartet ausgefallene US-BIP-Daten wurden indes verhalten aufgenommen. Der nachgebende Euro sorge aktuell zwar für Entspannung, allerdings zeige die Berichtssaison, was für ein Risiko von ihm für Europa ausgehe, wenn er wieder aufwerte. Die Unternehmensgewinne im vergangenen Quartal seien nämlich vom Euro stark belastet worden, wie beispielsweise die Geschäftszahlen von Renault zeigten. Auch ist der Handelskonflikt mit den USA nicht gelöst. Das britische Pfund kam mit dem schwachen BIP aus Großbritannien unter Druck. Der FTSE-100 profitierte dagegen, und lag mit der schwachen Devise 1,1 Prozent vorne. Die im FTSE-100 gelisteten Unternehmen erwirtschaften einen signifikanten Anteil ihrer Umsätze im Ausland, profitieren mithin von einem schwachen Pfund. Deutsche Bank verloren weitere 3,4 Prozent. Die künftige Gewinnsituation sei eine Black Box, solange nicht die neue Struktur feststehe, hieß es. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen ging es für Santander um 0,7 Prozent nach unten. Für den Bankensektor ging es insgesamt in Europa um 0,2 Prozent nach unten - hier drückten die wieder nachgebenden Renditen an den Anleihemärkten. Die Quartalszahlen von Daimler sorgten hingegen kaum für Impulse. Der Kurs stieg um 0,9 Prozent. BASF legten um 1,7 Prozent und Bayer um 0,8 Prozent zu. Wegen der Monsanto-Übernahme hat Bayer weitere Cropscience-Geschäfte an BASF verkauft. RWE fielen wegen des Dividendenabschlags nur optisch um 7,3 Prozent. Deutsche Telekom stiegen um 1,4 Prozent nach Presseberichten, denen zufolge eine Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint bereits kommende Woche auf den Weg gebracht werden könnte. Um 2,1 Prozent aufwärts ging es mit Saint-Gobain. Die Umsatzzahlen wurden zwar von negativen Kalendereffekten und schwierigen Wetterbedingungen belastet, dies sei aber normal im Winter, hieß es. Übel hatte der Euro Renault erwischt. Hier wurden positive Volumeneffekte komplett durch die Währung ausgebremst. Der Kurs verlor darauf 3,2 Prozent. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm konnte den Kurs von Sanofi nicht stützen. Er fiel nach Vorlage der Quartalszahlen um 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:11 % YTD EUR/USD 1,2111 +0,05% 1,2095 1,2116 +0,8% EUR/JPY 132,12 -0,16% 132,22 132,48 -2,3% EUR/CHF 1,1969 -0,09% 1,1978 1,1969 +2,2% EUR/GBP 0,8787 +1,01% 0,8694 1,1497 -1,2% USD/JPY 109,08 -0,22% 109,33 109,36 -3,2% GBP/USD 1,3783 -0,96% 1,3912 1,3931 +2,0% Bitcoin BTC/USD 9.280,66 +1,6% 9.243,43 8.843,19 -32,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Aufschlägen haben die Börsen den Tag beendet. Auch in Schanghai schafften die Kurse nach einem weitgehend negativen Verlauf im späten Geschäft noch den Sprung ins Plus. Hier findet am Montag und Dienstag feiertagsbedingt kein Handel statt. Zur Begründung für die insgesamt aufgehellte Stimmung verwiesen Teilnehmer in Ostasien auf die positiven Vorgaben der Wall Street, die wieder unter die Marke von 3,00 Prozent gefallene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen, starke nachbörsliche Zahlen von Intel, Microsoft und Amazon sowie das historische Treffen zwischen Nord- und Südkorea. Für den Kospi ging es in Seoul um 0,7 Prozent nach oben. Hier stützte weniger das Treffen zwischen Nord- und Südkorea, sondern mehr Aufschläge beim Indexschwergewicht Samsung. Die Aktie gewann 1,7 Prozent, nachdem der Smartphone-Hersteller Rekordzahlen beim Gewinn vorgelegt hatte. Zudem handelte die Aktie den letzten Tag vor dem Aktiensplit. In Tokio stützte der zuletzt zum Dollar billiger gewordene Yen. Die Bank of Japan (BoJ) hat derweil wie vom Markt erwartet den Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent belassen. Allerdings wurde der Zeitpunkt für das Erreichen des Inflationsziel von 2,00 Prozent nach dem sechsmaligen Verfehlen nun völlig fallengelassen. Auswirkungen auf den Yen oder das sonstige Handelsgeschehen hatte dies allerdings kaum. Erneut schwach zeigten sich die Technologiewerte in China. Belastungsfaktor waren weiter die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung gegenüber dem chinesischen Telekomausrüster ZTE. Lenovo war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen, lag im späten Geschäft in Hongkong dann aber mit 2,2 Prozent im Plus. Fanuc brachen in Tokio um 9,3 Prozent ein. Der Konzern überraschte mit einer Gewinnwarnung. Für Nintendo ging es um 1,6 Prozent nach oben. Im Geschäftsjahr stieg der Gewinn um rund 36 Prozent. Softbank stiegen um 4,1 Prozent. Der Konzern will sich an dem chinesischen Elektroautobauer Nio beteiligen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU-Staaten verbieten Insektizide von Bayer und Syngenta im Freien

Die Pflanzenschutzmittel Imidacloprid und Clothianidin von Bayer und Thiamethoxa von Syngenta dürfen künftig nur noch in Gewächshäusern eingesetzt werden. Mit knapper Mehrheit stimmten die EU-Mitgliedstaaten für ein Freilandverbot der drei Insektengifte aus der Gruppe der Neonikotinoide. Sie werden für das Bienensterben verantwortlich gemacht. Umweltschützer begrüßten die Entscheidung, die Hersteller kritisierten sie.

Eon und RWE wollen Störfeuer um Tschechiengeschäft austreten

Die Stromkonzerne RWE und Eon haben Vorkehrungen getroffen, um bei der geplanten Zerschlagung der RWE-Tochter Innogy nicht von außen gestört zu werden. Konkret geht es um die Beteiligung von Innogy am tschechischen Gasnetz, für die sich der australische Finanzinvestor Macquarie interessiert. Wie aus den Angebotsunterlagen von Eon hervorgeht, verpflichtet sich RWE, im Falle eines konkreten Kaufangebots der Australier Innogy ein Gegenangebot vorzulegen.

Eon widerspricht Bericht über drohende Verzögerung bei Uniper-Verkauf

Der Stromversorger Eon sieht keine Verschleppung bei dem milliardenschweren Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper an den finnischen Staatskonzern Fortum. Der Spiegel berichtet, bei Eon und Fortum wachse der Druck, weil Genehmigungen aus Russland fehlten. "Wir gehen davon aus, dass die geforderten Genehmigungen erteilt werden und die Transaktion wie geplant abgeschlossen werden kann", erklärten die Essener auf Nachfrage.

Douglas stärkt mit Übernahme eines Konkurrenten Online-Geschäft

Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas hat mehrheitlich den kleinen Konkurrenten Akzente übernommen und will damit das deutsche und europäische Online-Geschäft stärken. Zu Parfümerie Akzente gehören der Online-Shop Parfumdreams sowie 28 stationäre Filialgeschäfte in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. Douglas kauft das Unternehmen von der Eigentümerfamilie Renchen.

Hella kooperiert in China mit Baic bei Elektronikkomponenten

Der Automobilzulieferer Hella weitet seine Partnerschaft in China mit dem Autokonzern Baic aus. Die beiden Unternehmen arbeiten künftig auch im Bereich Elektronikkomponenten zusammen. Dafür sei ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen mit der zur Baic gehörenden Firma BHAP gegründet worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Das Joint Venture soll unter dem Namen Hella BHAP Electronics firmieren.

Moody's stuft Rheinmetall auf Baa3 hoch; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat den Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall mit einer höheren Bonitätsnote versehen. Wie die Agentur mitteilte, wurde das Langfrist-Rating auf Baa3 und damit auf Investmentgrade-Niveau hochgenommen. Der Ausblick ist stabil.

S&P erhöht Uniper-Rating auf BBB; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) gesteht dem Stromversorger Uniper eine höhere Bonitätsbewertung zu. Das Rating wurde auf BBB von BBB- hochgenommen, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick ist stabil. Uniper weise eine verbesserte Ergebnisstabilität und Profitabilität auf, so die Begründung der Agentur. Der Konzern verfüge über finanziellen Spielraum. Das Risiko, dass sich die Akquisition von 47 Prozent der Anteile durch Fortum negativ auf die Bonität auswirkt, sei gesunken.

LPKF verkleinert den Vorstand

Die LPKF Laser & Electronics AG hält ihren aktuellen Vorstand mit vier Mitgliedern für zu groß. Deshalb würden COO Christian Bieniek und CTO Bernd Lange ihre Vorstandsverträge nicht verlängern, teilte das Unternehmen mit. Sie würden im Laufe des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden.

Börsenneuling Serviceware mit starkem Wachstum im ersten Quartal

Der Softwarehersteller Serviceware hat im ersten Quartal ein deutliches Wachstum verzeichnet. Das Ergebnis legte ebenfalls zu, wurde aber von Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang belastet. Das Bad Camberger Unternehmen ist seit einer Woche an der Börse notiert. Im laufenden Geschäftsjahr will Serviceware seinen Wachstumskurs fortsetzen.

CNH Industrial erhöht nach starkem Quartal die Jahresprognose

Der Traktoren- und Lkw-Hersteller CNH Industrial wird nach starkem Erstquartal optimistischer. Der Konzern, zu dem Marken wie Iveco und Magirus gehören, hob den Ausblick für das Gesamtjahr an. Der Nettogewinn kletterte im Auftaktquartal auf 196 von 43 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 6,77 Milliarden Dollar.

Dänen auch bei zweiter Ausschreibung auf See Gewinner

Der dänische Stromkonzern Orsted ist auch bei der zweiten deutschen Ausschreibung für Windparks auf See erfolgreich gewesen. Das Unternehmen verzichtete wie in der ersten Runde teilweise ganz auf Subventionen und bekam grünes Licht der Netzagentur. Orsted, bis vor kurzem vergangenen Jahres unter dem Namen Dong firmierend, bekam den Zuschlag für die Windparks Gode Wind 04 und Borkum Riffgrund West in der Nordsee.

Sandvik übernimmt Softwarefirma Metrologic für 360 Millionen Euro

Der schwedische Industriekonzern Sandvik hat sich mit einem Zukauf verstärkt. Wie die Sandvik AB mitteilte, hat sie das französische Softwareunternehmen Metrologic für 360 Millionen Euro übernommen. Metrologic ist ein spezialisierter Anbieter von Software für Messtechnik, Automation und Roboter.

Chevron übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal

Der US-Ölkonzern Chevron hat im ersten Quartal von höheren Ölpreisen profitiert und die Erwartungen klar übertroffen. Die Aktie legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu. Chevron steigerte den Gewinn im Zeitraum von Januar bis März auf 3,6 von 2,7 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente der Konzern 1,90 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,48 Dollar gerechnet.

Colgate-Palmolive steigert Gewinn um 11 Prozent - Aktie im Minus

Colgate-Palmolive hat im ersten Quartal 634 Millionen US-Dollar verdient und damit 64 Millionen oder 11 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Bereinigt ergibt sich ein Gewinn je Aktie von 74 US-Cent, das ist 1 Cent mehr als von Factset befragte Analysten im Mittel geschätzt hatten. Der Umsatz des Konsumgüterherstellers stieg um 240 Millionen auf 4 Milliarden Dollar. Hier hatten die Beobachter 17 Millionen mehr prognostiziert.

Exxon Mobil verfehlt die Erwartungen im ersten Quartal

Der Ölkonzern Exxon Mobil hat dank der höheren Ölpreise im ersten Quartal einen Gewinnanstieg verbucht. Allerdings fiel der Gewinn niedriger aus als erwartet. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent. Exxon steigerte seinen Nettogewinn im Zeitraum von Januar bis März auf 4,65 Milliarden US-Dollar von 4,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

