BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG plant Wechsel in der Position des Vorstandsvorsitzenden sowie im Aufsichtsrat DGAP-Ad-hoc: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG plant Wechsel in der Position des Vorstandsvorsitzenden sowie im Aufsichtsrat 27.04.2018 / 20:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Schrobenhausen - In der BAUER Aktiengesellschaft (ISIN DE0005168108) steht ein wichtiger Wechsel in der Führungsstruktur des Unternehmens bevor. Nach 24 Jahren als Vorstandsvorsitzender der BAUER AG sowie 32 Jahren an der Spitze der BAUER Gruppe, möchte Prof. Thomas Bauer die Führung des Unternehmens in jüngere Hände geben und damit aus dem Vorstand ausscheiden. Mit diesem Schritt möchte Prof. Bauer, 62 Jahre, den anstehenden Generationswechsel frühzeitig vollziehen. In der heute abgehaltenen außerordentlichen Sitzung hat der Aufsichtsrat der BAUER AG beschlossen, dass die Position des Vorstandsvorsitzenden mit einer externen Führungspersönlichkeit besetzt wird. Der Aufsichtsrat hat sich bereits auf eine Person festgelegt, die jedoch aufgrund der aktuell ausgeübten Tätigkeit noch nicht benannt werden kann. Ebenso hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Klaus Reinhardt, nach insgesamt 17 Jahren Mitgliedschaft im Gremium, davon 12 Jahre als Vorsitzender, angekündigt, noch im Laufe des Jahres aus dem Aufsichtsrat der BAUER AG ausscheiden zu wollen. Der Aufsichtsrat unterstützt die Kandidatur von Prof. Thomas Bauer für eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat sowie für den Aufsichtsratsvorsitz nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand. Der Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat würde es ermöglichen, dass Prof. Bauer den Übergangsprozess in der Führung des Familienunternehmens mitgestalten und begleiten kann. Der genaue Zeitpunkt des geplanten Wechsels im Vorstandsvorsitz hängt davon ab, wann der neue Vorstandsvorsitzende seine Tätigkeit beginnen kann und wird zu gegebener Zeit - voraussichtlich noch im Jahr 2018 - kommuniziert. Kontakt: Christopher Wolf Investor Relations BAUER Aktiengesellschaft BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen Tel.: +49 8252 97-1797 Fax: +49 8252 97-2900 investor.relations@bauer.de www.bauer.de 27.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft BAUER-Straße 1 86529 Schrobenhausen Deutschland Telefon: +49 (0)8252 97 1218 Fax: +49 (0)8252 97 2900 E-Mail: investor.relations@bauer.de Internet: www.bauer.de ISIN: DE0005168108 WKN: 516810 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680587 27.04.2018 CET/CEST

