Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zufrieden über die Zusammenarbeit mit den USA im Umgang mit Russland geäußert. Es gebe ein "hohes Maß an Übereinstimmung" im Blick auf die Konflikte mit Russland und Moskaus Rolle in Syrien, sagte Merkel am Freitag nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Man sei im engen Austausch darüber, welche Sekundärwirkungen die US-Sanktionen gegen Russland haben könnten. Deutsche Firmen fürchten, davon ebenfalls betroffen zu sein.

Die Sanktionen gegen Russland seien im Kongress der USA verabschiedet werden, sagte Merkel. Auf die Frage, ob der Austausch zwischen USA und Europa so eng sei, wie sie es sich wünsche, sagte Merkel: "Ja. Wann immer ich Fragen habe, kann ich fragen."/sam/ted/rm/mfi/bk/hma/ki/dm/DP/he

AXC0371 2018-04-27/20:55