Glarus, 27. April 2018

Medieninformation

Generalversammlung 2018 der Glarner Kantonalbank

Alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen

Rund 937 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend

500 000 Franken für die Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland

Die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank stimmt am 27. April 2018 in der Lintharena in Näfels allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Der Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 sowie die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Gewinnverwendung werden genehmigt. Aus dem Bilanzgewinn werden 500 000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland zugewiesen. Die Generalversammlung erteilt den Organen Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 und wählt den Verwaltungsrat sowie die obligationenrechtliche Revisionsstelle für eine weitere einjährige Amtszeit.

10,35 Mio. Franken Dividendenausschüttung

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen einer Dividende von 90 Rappen pro Aktie zu. Die Glarner Kantonalbank bezahlt damit 10,35 Mio. Franken aus, was einer Gewinnausschüttungsquote von 52% entspricht. Die Publikumsaktionäre erhalten 3,3 Millionen Franken Dividende. Die Auszahlung erfolgt am 4. Mai 2018. 14,1 Mio. Franken fliessen in Form von Dividenden, Abgeltung für die Staatsgarantie und Steuern an die öffentliche Hand.

Wiederwahl des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag zu, den Verwaltungsrat für eine weitere einjährige Amtsdauer wiederzuwählen. Der Verwaltungsrat setzt sich somit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Martin Leutenegger, Glarus (Präsident des Verwaltungsrats)

Peter Rufibach, Glarus

Rolf Widmer, Glarus Nord (Vertreter des Regierungsrats)

Jürg Zimmermann, Glarus Nord

Rudolf Stäger, Luzern

Urs P. Gnos, Altendorf (SZ)

Markus Heusler, Zumikon (ZH)

Die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 werden genehmigt. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird für ein weiteres Jahr als obligationenrechtliche Revisionsstelle bestätigt.

Zuweisung an die Stiftung

Der vom Verwaltungsrat beantragten Zuweisung an die Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland wird zugestimmt. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn 2017 werden 500 000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung zugewiesen. Das Sondervermögen steht ausschliesslich für die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung.

Unterhaltungsprogramm

Das traditionelle Glarner Menü sorgt an der Generalversammlung für das leibliche Wohl von Aktionärinnen und Aktionären. Der Schweizer Stimmentänzer und Musiker «Martin O.» verzaubert das Publikum mit einem akustischen Gesamtkunstwerk und einer gehörigen Portion Humor. Die Glarner Big Band No Limits bringt Schwung und gute Laune in die Linthhalle und unterstreicht eindrücklich das hohe Niveau der Glarner Blas- und Big Band Szene. Die Teilnehmer der Generalversammlung der Glarner Kantonalbank erleben einen informativen, kulinarisch hochstehenden und unterhaltsamen Abend in angenehmer Atmosphäre. Die Bank der Glarnerinnen und Glarner freut sich über diesen gelungenen Anlass.

Generalversammlung 2018

Nächstes Jahr findet die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank am 26. April 2019 statt.

Kontakt:

Glarner Kantonalbank

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch