Santander senkt Fraport wegen 'struktureller Probleme' auf 'Hold'

FRANKFURT - Die spanische Großbank Santander sieht trotz attraktiver Bewertung zunächst kaum Spielraum für die Aktien von Fraport . Zunächst müssten die strukturellen Probleme am wichtigsten Standort Frankfurt gelöst werden, schrieb Analyst Vittorio Carelli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2020 rechnet er hier nicht mit einer Belebung des Einzelhandelsgeschäfts.

JPMorgan senkt Kion auf 'Neutral' und Ziel auf 71 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Zahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 71 Euro gesenkt. Analyst Glen Liddy verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den schwachen Auftragseingang des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnik-Spezialisten im ersten Quartal. Dieser sei erneut der mauen Geschäftsentwicklung in der Sparte Lieferkettenlösungen geschuldet gewesen. Die Aktie notiere nun mehr oder weniger im Einklang mit seinem gesenkten Kursziel.

Goldman senkt Tele Columbus auf 'Neutral' und Ziel auf 8 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tele Columbus von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 8 Euro gesenkt. Wegen des schwächer als erwarteten Wachstums im Breitbandgeschäft und einer zögerlichen Netzwerkausweitung habe er seine 2019er Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis des Kabelnetzbetreibers gekappt, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen Telekom-Unternehmen. Trotz Übernahmechancen und der jüngsten Kursschwäche sehe er auf Alleinstellungsbasis des Unternehmens weitere Abwärtsrisiken.

Equinet senkt Patrizia Immobilien auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für die Aktien von Patrizia Immobilien von von 21,50 auf 18,00 Euro reduziert und die Einstufung entsprechend von "Accumulate" auf "Neutral" gesenkt. Analystin Katharina Mayer begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit niedrigeren Gewinnschätzungen in Folge einer angepassten Steuerquote./ag

Equinet hebt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 348 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat KWS Saat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 348 Euro belassen. Aus Sicht des Analysten Knud Hinkel bieten sich die Papiere des Saatgutherstellers für Anleger im hoch bewerteten Markt als "sicherer Hafen" an. Sie wiesen nur ein Drittel des Umsatzmultiplikators auf, den BASF jüngst für das von Bayer erworbene Saatgutgeschäft bezahlt habe, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Credit Suisse startet Continental AG mit 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Continental mit "Neutral" und einem Kursziel von 222 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Autozulieferer-Sparte von Conti sei gut aufgestellt, um von den Megatrends in der Branche zu profitieren, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertung der Aktie reflektiere aber bereits die Stärke des Geschäftsmodells.

Credit Suisse startet Schaeffler mit 'Outperform' - Ziel 19 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Schaeffler mit "Outperform" und einem Kursziel von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Bei Schaeffler bekämen Anleger hohe Qualität zum niedrigen Preis, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Autozulieferern. Schaeffler ist sein Branchenfavorit.

Credit Suisse startet Leoni mit 'Neutral' - Ziel 53 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Leoni mit "Neutral" und einem Kursziel von 53 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine Margenerholung sei im Kurs bereits eingepreist, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Autozulieferern.

Credit Suisse startet Hella mit 'Underperform' - Ziel 48 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hella mit "Underperform" und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung aufgenommen. Hella sei zwar ein Marktführer im Bereich Lichttechnik für Automobile, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Autozulieferern. Er monierte aber, dass bei Hella das Wachstum über der Ergebnisentwicklung stehe.

Credit Suisse startet ElringKlinger mit 'Underperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ElringKlinger mit "Underperform" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Bei ElringKlinger enttäusche nach wie vor die Kapitaleffizienz, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Autozulieferern. Er verwies auf die Profitabilität und den Cashflow.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0377 2018-04-27/21:35