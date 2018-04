Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 23. bis 27.04.2018

MONTAG

Commerzbank senkt Metro auf 'Hold' und Ziel auf 14,50 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktien von Metro nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 14,50 Euro gesenkt. Analyst Jürgen Elfers sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von der zweiten Kommunikationspanne des Handelskonzerns in weniger als einem Jahr. Das Vertrauen der Anleger dürfte sich damit verflüchtigt haben. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr und gehe nun vom schlimmsten Fall aus.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Airbus auf 100 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 90 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Zwar dürfte das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres wegen geringerer Auslieferungszahlen schwach ausgefallen sein, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Gesamtjahresziel dürfte das jedoch nichts ändern.

Goldman hebt Ziel für Schneider Electric auf 83 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an den unerwartet starken Jahresauftakt der Franzosen an.

DIENSTAG

NordLB hebt SAP auf 'Kaufen' - Ziel hoch auf 102 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat SAP nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 102 Euro angehoben. Analyst Wolfgang Donie lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die überraschend starke operative Marge (Ebit-Marge) des Softwarekonzerns. Währungsbelastungen habe SAP getrotzt.

Citigroup senkt Ziel für Allianz SE auf 210 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Allianz SE von 214,98 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem guten Jahresstart für die Branche sei es angesichts neuer Risiken Zeit für eine Neubewertung, schrieb Analyst James Shuck in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Der Experte schätzt den Sektor mit nur noch drei Kaufempfehlungen nun zurückhaltender ein.

Credit Suisse hebt Ziel für PSA auf 23,60 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für PSA von 22,70 auf 23,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wichtigster Kurstreiber seien Umbau und Integration von Opel/Vauxhall, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine theoretisch ebenfalls positive Trendwende in China hält der Experte indes für unwahrscheinlich.

MITTWOCH

NordLB hebt Linde z.U.e. auf 'Halten' und Ziel auf 172 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die zum Umtausch eingereichten Linde-Papiere nach Zahlen von 156 auf 172 Euro erhöht und die Einstufung entsprechend von "Verkaufen" auf "Halten" angehoben. Analyst Thorsten Strauß hat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen überarbeitet.

Exane BNP senkt Daimler auf 'Underperform' - Dividendenrisken

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Daimler von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Die Marke Mercedes stehe im kräftigen Gegenwind und habe aktuell nur wenig Möglichkeiten zur Selbstverteidigung, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sinkende Gewinne und steigende Investitionen seien mittelfristig ein Risiko für die Dividenden.

Jefferies hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' und Ziel auf 220 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen-Vorzugsaktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 220 Euro angehoben. Analyst Philippe Houchois begründete die bessere Einschätzung der Aktie mit dem Strategie- und Führungswechsel beim Wolfsburger Autobauer. Wichtigster Grund dafür sei aber der Generationenwechsel bei der Porsche SE, der die seit Jahren hinterherhinkende Aktie der VW-Holding nach oben bringen dürfte, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

DONNERSTAG

CFRA hebt Linde auf 'Hold' - Ziel hoch auf 182 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Linde nach Quartalszahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 182 Euro angehoben. Die Resultate hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen des Herstellers von Industriegasen hätten von niedrigeren Kosten profitiert.

Independent Research senkt Covestro auf 'Halten' - Ziel 85 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Covestro nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Trotz eines Rekordquartals habe der Chemiekonzern den Ausblick nur bestätigt, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Credit Suisse senkt Klöckner & Co auf 'Neutral' - Ziel 13 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co nach Zahlen für das erste Quartal von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Michael Shillaker ist nun vorsichtiger für das zweite Halbjahr des Stahlhändlers. Angesichts des bisherigen Ausmaßes bei den Stahlpreiserhöhungen in diesem Jahr dürfte weiterer Rückenwind von dieser Seite eher begrenzt sein, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht vorerst kaum unternehmensspezifische Kurstreiber.

FREITAG

Santander senkt Fraport wegen 'struktureller Probleme' auf 'Hold'

FRANKFURT - Die spanische Großbank Santander sieht trotz attraktiver Bewertung zunächst kaum Spielraum für die Aktien von Fraport . Zunächst müssten die strukturellen Probleme am wichtigsten Standort Frankfurt gelöst werden, schrieb Analyst Vittorio Carelli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2020 rechnet er hier nicht mit einer Belebung des Einzelhandelsgeschäfts.

JPMorgan senkt Kion auf 'Neutral' und Ziel auf 71 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Zahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 71 Euro gesenkt. Analyst Glen Liddy verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den schwachen Auftragseingang des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnik-Spezialisten im ersten Quartal. Dieser sei erneut der mauen Geschäftsentwicklung in der Sparte Lieferkettenlösungen geschuldet gewesen. Die Aktie notiere nun mehr oder weniger im Einklang mit seinem gesenkten Kursziel.

Goldman senkt Tele Columbus auf 'Neutral' und Ziel auf 8 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tele Columbus von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 8 Euro gesenkt. Wegen des schwächer als erwarteten Wachstums im Breitbandgeschäft und einer zögerlichen Netzwerkausweitung habe er seine 2019er Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis des Kabelnetzbetreibers gekappt, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen Telekom-Unternehmen. Trotz Übernahmechancen und der jüngsten Kursschwäche sehe er auf Alleinstellungsbasis des Unternehmens weitere Abwärtsrisiken.

/he

