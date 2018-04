IFA Hotel & Touristik AG: Endgültiges Konzernergebnis 2017 beträgt EUR 58,1 Mio. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,12 pro Aktie DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende IFA Hotel & Touristik AG: Endgültiges Konzernergebnis 2017 beträgt EUR 58,1 Mio. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,12 pro Aktie 27.04.2018 / 21:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. / IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Düsseldorfer Straße 50 47051 Duisburg ISIN: DE0006131204 Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR Endgültiges Konzernergebnis 2017 beträgt EUR 58,1 Mio. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,12 pro Aktie Im Zusammenhang mit der weiteren Bilanzaufstellung und der Beschlussfassung des Aufsichtsrats zur Billigung der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2017 wurde das von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen geprägte Konzernergebnis nach Steuern der IFA Hotel & Touristik AG gegenüber dem am 12. April 2018 veröffentlichten voraussichtlichen Wert nach interner Prüfung noch einmal um EUR 8,5 Mio. nach oben korrigiert. Das endgültige Konzernergebnis beträgt nunmehr EUR 58,1 Mio. Konkret ist der in der letzten Adhoc-Mitteilung genannte außerordentliche Steueraufwand in Höhe von EUR 6,4 Mio. aufgrund der Aktivierung latenter Steuern nicht ergebniswirksam und es wurden weiterhin Aufwendungen aus Schließungskosten aus dem Hotelprojekt in der Dominikanischen Republik mangels rechtlicher Außenverpflichtungen in Höhe von EUR 2,1 Mio. noch nicht für das Geschäftsjahr 2017 erfasst, diese werden erst in 2018 ergebniswirksam. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,12 pro Aktie vorzuschlagen. Duisburg, 27. April 2018 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand 27.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.ifahotels.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680595 27.04.2018 CET/CEST

