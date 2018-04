Köln/Berlin (ots) - Die WDR-Koproduktion "Beuys" von Regisseur Andres Veiel ist am Freitagabend (27.4.) gleich zweimal mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Die "Lola" gab es in den Kategorien "Bester Dokumentarfilm" und "Bester Schnitt".



Der Dokumentarfilm handelt vom Leben und künstlerischen Schaffen des 1986 verstorbenen Aktionskünstlers Joseph Beuys. Das Werk von Veiel war auch in der Kategorie "Beste Filmmusik" nominiert. Die Redaktion haben Martina Zöllner und Simone Reuter (SWR) sowie Christiane Hinz (WDR).



Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de