München (ots) - Constantin Film gratuliert ganz herzlich: FACK JU GÖHTE 3 wurde am Abend in Berlin mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Die Schulkomödie bekam die goldene Lola in der Kategorie "Besucherstärkster Film". Neben Autor und Regisseur Bora Dagtekin wurden diesmal auch Produzentin Lena Schömann, Elyas M'Barek, Jella Haase und Katja Riemann - stellvertretend für Cast und Crew von FACK JU GÖHTE 3 - geehrt.



FACK JU GÖHTE 3 ist wie seine Vorgängerfilme ein wahrer Publikumsmagnet. Mehr als sechs Mio. Zuschauer haben die Schulkomödie seit ihrem Kinostart gesehen. Kein anderer Film lockte im letzten Jahr mehr Zuschauer in die Kinosäle als der finalfack. Damit ist die FACK JU GÖHTE-Trilogie die erfolgreichste deutsche Filmreihe aller Zeiten. Allein in Deutschland kommen die drei Filme auf mehr als 21 Mio. Besucher.



FACK JU GÖHTE 3 ist eine Produktion der Constantin Film, Produzenten sind Lena Schömann und Bora Dagtekin, Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).



Darsteller: Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra Hüller, Katja Riemann, Max von der Groeben, Gizem Emre, Aram Arami, Lucas Reiber, Lena Klenke, Farid Bang, Uschi Glas, Michael Maertens, Lea van Acken, Corinna Harfouch, Jana JEDi¥ESS Pallaske, Julia Dietze, Irm Hermann Produzenten: Lena Schömann, Bora Dagtekin Executive Producer: Martin Moszkowicz Drehbuch & Regie: Bora Dagtekin



