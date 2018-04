FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P stuft Deutschland unverändert als hochsoliden Schuldner ein. Die Analysten bekräftigten am Freitagabend die Bonitätsnote "AAA" mit stabilem Ausblick. Das Kurzfristrating lautet unverändert "A-1+". Das starke Wirtschaftswachstum werde es der Bundesrepublik ermöglichen, fiskalische und externe Puffer zu bilden, die die deutsche Wirtschaft vor externen Schock schützten, hieß es in der Mitteilung von S&P. Dank seiner öffentlichen Finanzen und der starken Außenhandelsbilanz werde Deutschland in den kommenden beiden Jahren potenziellen finanziellen und ökonomischen Schocks standhalten.

Die Bonitätsnote "BBB" für Italien bekräftigte S&P ebenfalls. Der Ausblick sei unverändert stabil. Wachsende Investitionen in den Privatsektor und der Beschäftigungsaufbau trieben die Erholung der italienischen Wirtschaft voran. Das hohe Verhältnis von Staatsschulden zu Bruttoinlandsprodukt dürfte geringer werden. Allerdings könnte die Unsicherheit bezüglich der Wirtschafts- und Fiskalpolitik der künftigen Regierung das Wachstum bremsen. Das gelte vor allem für den Fall, dass die bislang eingeleiteten Reformen rückgängig gemacht würden.

S&P hält ferner am Rating "AA" mit stabilem Ausblick für die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) fest.

S&P bestätigte auch das Rating "AA" für Großbritannien, allerdings mit unverändert negativem Ausblick. Hier verwiesen die Analysten auf die ungewisse Zukunft der Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner der Briten, der EU. Außerdem habe Großbritannien das weltweit zweitgrößte Leistungsbilanzdefizit.

Auch die Ratingagentur Fitch hält an ihrem Rating "AA" mit negativem Ausblick für Großbritannien fest. Dies habe unter der Bedingung Bestand, dass der Austritt aus der EU reibungslos vonstatten gehe.

Fitch bestätigte daneben das Rating "AAA" mit stabilem Ausblick für die Niederlande und die Bonitätsnote "A-" mit stabilem Ausblick für Lettland.

Am Freitagabend bekräftigte ferner die Ratingagentur Moody's das Rating "Aa1" mit stabilem Ausblick für Finnland.

