Das Unternehmen bietet ein System auf der Grundlage von Blockchain an, das vollständigen Schutz der Privatsphäre und Kontrolle über E-Mails, digitale Inhalte, Nachrichten, Dokumente und Anhänge liefert.

Es heißt, der Schutz der Privatsphäre gehöre der Vergangenheit an. Envilope, ein Blockchain-Unternehmen mit Sitz in Gibraltar, glaubt, dass dem Schutz der Privatsphäre die Zukunft gehört. Nachdem Unternehmen, Behörden und Institutionen heute häufig aufgrund von Datenpannen und Informationslecks im Gespräch sind, die Millionen von Nutzern betreffen, scheinen die Privatsphäre und die Kontrolle von Nachrichten jetzt so antiquiert zu sein wie der Verkauf von Wachssiegeln und Pergamentpapier.

Envilope definiert jetzt jedoch den digitalen Datenschutz neu: mit dem weltweit allerersten Postdienst auf der Grundlage von Blockchain.

"Seit Tausenden von Jahren wurde alles Private in einen Umschlag gesteckt", sagt Mark Allardyce, Gründer und Group Chairman von Envilope. "Dann kamen Fax, E-Mail, SMS und soziale Medien. Wir brauchen den Schutz der Privatsphäre jetzt am dringendsten und wo ist der Briefumschlag jetzt? Wir wollen eine neuartige Idee wieder etablieren: die Rückkehr von Privatsphäre und Kontrolle."

Envilope ist ein virtueller Umschlag auf der Grundlage von Blockchain, mit dem Sender E-Mails, digitale Dateien oder sichere Nachrichten mit Dokumenten, Texten, Bildern, Audio- und Videomaterial sowie praktisch jede andere Art von Datei sofort sperren und versenden können. Bei jeder Lieferung, beim Erhalten, Öffnen, Ansehen und bei der Kontrolle des Inhalts in einem Virtual Envilope wird eine Kette unveränderlicher Beweise in der Ethereum-Blockchain aufgezeichnet. Durch diesen als Blockstamping bezeichneten Prozess entstehen "Blockchain Recorded Deliveries."

Nur der vorgesehene Empfänger kann einen Envilope öffnen, und dies nur nach dem Akzeptieren der vom Absender gestellten Bedingungen. Falls der Sender eine Verletzung des Datenschutzes vermutet, können die Daten leicht auf Befehl aufgelöst werden.

Denken Sie an einen typischen Geschäftstag. Hunderte von E-Mails werden verschickt, von denen einige streng vertrauliche Informationen enthalten. Werden sensitive Inhalte an die falsche Person geschickt, dann wird damit die Vertraulichkeit erschüttert, Geschäftsgeheimnisse werden offengelegt, und Transaktionen, Beziehungen und Karrieren werden gefährdet.

Mit Envilope können fälschlich an die falsche Person geschickte Dateien sofort aufgelöst werden. Privatsphäre, Sicherheit und Kontrolle über E-Mails und deren Inhalte bleiben ganz allein beim Sender. Bleiben Sie jederzeit im Bilde, wer wann und wo Zugriff auf ihre digitalen Inhalte hat.

"Das Rechtswesen, Finanzwesen, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen, Gesundheitswesen, Regierungsbehörden und andere interessieren sich bereits für Envilope", sagt Herr Allardyce. "Wir schätzen die potentielle Zielgruppe der Verbraucher für Envilope auf 100 Millionen oder mehr und vermuten ebenso, dass es dafür einen großen, wachsenden Markt im B2B-Sektor gibt."

Zwar kann man das Unternehmen mit Anbietern in vier Bereichen vergleichen: sicheres Versenden von Nachrichten, sichere E-Mails, digitale Unterschriften und Datenräume. Für Envilope bedeutet Vergleichbarkeit jedoch nicht das Gleiche wie Konkurrenz. Envilope hat die von jedem dieser Sektoren angebotenen Lösungen in einen einzigen, integrierten Cloud-Service integriert. In Verbindung mit dem Status des Unternehmens als in Großbritannien staatlich zugelassenem Crown Service Supplier, der Verschlüsselungssoftware nach militärischen Sicherheitsvorschriften bei Übertragung und Speicherung, ständiges Tracking, Kontrolle und Sicherung der Inhalte jedes Nutzers anbietet, befindet sich Envilope in einer einzigartigen Position, um auf einem Markt Kapital zu schlagen, der unbedingt die Kontrolle und den Schutz der Privatsphäre seines Kommunikationswesens wiederherstellen will.

Das Unternehmen wird am 7. Mai 2018 einen Token-Verkauf starten, mit dem die weitere Entwicklung und das Marketing des Dienstes vorangebracht werden soll. Mehr erfahren Sie auf tokensale.envilope.com.

Über Envilope

Envilope ist ein virtueller Briefumschlag auf der Grundlage von Blockchain, in dem Sie E-Mails, digitale Dateien oder Nachrichten mit Texten, Bildern, Audio- und Videomaterial und alles, was man online senden kann, auf sichere Weise sperren können. Mit Envilope erhält man als Sender einen beispiellosen Schutz der Privatsphäre und Kontrolle über die eigenen Inhalte, d. h. wer sie wann und wo einsehen kann. Nur der vorgesehene Empfänger kann einen Envilope öffnen, und dies nur nach dem Akzeptieren der vom Absender gestellten Bedingungen. Sollten Sie jemals eine Verletzung des Datenschutzes vermuten, dann können Sie Ihre Inhalte vollständig und nach Belieben auflösen unabhängig davon, wie oft sie schon genutzt oder weitergeleitet wurden.

