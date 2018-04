"Eine Geschichte über Liebe und Eifersucht" in Zusammenarbeit mit The National Noh Theatre

Das Keio Plaza Hotel Tokyo, eines von Japans prestigeträchtigsten internationalen Hotels in Shinjuku, Tokio, zeigt vom 1. Juni (Freitag) bis zum 27. Juni (Mittwoch) 2018 eine Sonderausstellung mit dem Titel "Enjoying Japan's Traditional Performing Art "Noh" (Erleben Sie die traditionelle, japanische Bühnenkunst "Noh"). Diese Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Noh-Theater veranstaltet und soll dazu beitragen, dem 35 Jahrestag seiner Gründung im September zu gedenken. Im Rahmen der Ausstellung werden in der Hotel Lobby verschiedene Kunstgegenstände zum Thema "Noh" gezeigt, darunter traditionelle geschnitzte Holzmasken, aufwendig gewebte Kostüme und andere künstlerische Requisiten. Außerdem finden am 7. Juni (Donnerstag) und am 21. Juni (Donnerstag) 2018 in der Lobby unseres Hotels kostenlose "Noh"-Aufführungen statt. Teruhisa Ohshima von der Kitaryu School of "Noh" wird diese kostenlosen Aufführungen durchführen und "Noh" kommentieren. Am 14. Juni (Donnerstag) 2018 wird Yoshimasa Kanze (Ein "Noh"-Darsteller der Yarai Noh Stage Group) das Stück "Aoi No Ue" nach Szenen aus dem klassischen japanischen Roman "Geschichte über Genji" (Geschrieben im 11 Jahrhundert) live aufführen. Diese "Noh"-Aufführung drückt die Trauer einer Geliebten über ihre Eifersucht gegenüber Aoi No Ue, der Frau von Hikaru Genji, aus. In Verbindung mit dieser Aufführung werden den Gästen in drei unserer Restaurants speziell zubereitete Mittagessen serviert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180427006062/de/

Japanese traditional performing art Noh (Photo: Business Wire)

"Noh" wird seit der Muromachi-Zeit, also bereits seit über 600 Jahren, aufgeführt und ist eine der ältesten darstellenden Künste der Welt. Der Schauspiel- und Performance-Stil von "Noh" hat nationale Grenzen und Kulturen überschritten, um die darstellenden Künste verschiedener Genres weltweit zu beeinflussen, und wurde 2008 von der UNESCO in Anerkennung seiner starken kulturellen Bedeutung weltweit als immaterielles Kulturerbe registriert. Das Keio Plaza Hotel Tokyo freut sich, seinen Gästen aus über 100 verschiedenen Ländern, die mittlerweile 75 aller Gäste ausmachen, die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen unserer vielfältigen "Programme für kulturelle Erfahrungen" auch "Noh" Theater zu genießen.

