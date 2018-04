Osnabrück (ots) - Veganer Spitzenkoch Björn Moschinski: Habe früher mit Wonne Fleisch gegessen



"Bravo"-Artikel brachte die Wende zur anderen Ernährung - "Geschmack wird dominiert von Zubereitung, Röstaromen und Gewürzen"



Osnabrück. Der vegane Spitzenkoch Björn Moschinski (38) erinnert sich noch gut an Zeiten, in denen er mit Wonne Fleischgerichte verspeiste: "Ich habe die ersten zehn Lebensjahre in der DDR verbracht, und bei uns war es so, dass wir uns am Wochenende bei der Uroma getroffen haben - Großeltern, Eltern und wir. Und dann haben wir zwei oder drei Stunden gegessen und es zelebriert, natürlich auch mit Fleisch," sagte Moschinski der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).



Der Wendepunkt in seinem Leben sei gekommen, als er mit 14 Jahren eine Ausgabe der Jugendzeitschrift "Bravo" in die Hände bekam: "Da gab's einen Artikel über Tiertransporte, die damals wirklich grausam waren. Ich war immer schon tierlieb, aber dieser Artikel machte mir ganz deutlich bewusst, dass ich so etwas mit verursache, wenn ich Fleisch esse. Ich habe es daraufhin sein gelassen, was für meine Familie völlig okay war - meine Schwester hat mitgemacht, und meine Mutter hat es unterstützt."



Ein Jahr später sei er dann vom Vegetarier zum Veganer geworden, der komplett auf tierische Produkte verzichte, sagte der 38-Jährige: "Innerhalb eines Jahres sind mir viele Sachen aufgefallen. Zum Beispiel bei einer Anti-Pelz-Demo, als mich ein Passant ansprach und unter Hinweis auf meine Lederschuhe fragte, was denn der Unterschied zwischen Leder und Pelz sei. Da musste ich realisieren: Es gibt keinen Unterschied. Ich kann mich nicht mit Lederschuhen vor ein Pelzgeschäft stellen und sagen, das gehört sich nicht."



An Fleisch hat Moschinski dennoch immer noch positive Erinnerungen: "Ich verzichte als Veganer nicht aufs Fleisch, weil's mir nicht geschmeckt hat - im Gegenteil: Ich habe sogar gerne Fleisch gegessen. Aber ich habe eine ganz elementare Sache festgestellt: Der Geschmack, den ich als Fleischgeschmack definiert habe, ist gar nicht abhängig vom Fleisch." Wenn man ein Tier töte, ein Stück herausschneide und es esse - das sei Fleischgeschmack, sagte Moschinski. "Alles andere wird dominiert von der Zubereitung, den Röstaromen und den Gewürzen." Deshalb gebe es für Veganer eine ganze Reihe von Alternativen.



