In der Woche vom 23. bis 27. April 2018 (KW17) kann der Windparkprojektierer PNE Wind AG an nur einem Tag seine neue Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A2LQ3M9) vollständig mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro platzieren. Der finale Zinssatz der neuen Wind-Anleihe wurde aufgrund der starken Nachfrage am unteren Ende der Zeichnungsspanne auf 4,00 % p.a. festgelegt. Die EYEMAXX Real Estate AG hat bei der Platzierung ihrer neuen 5,50%-Anleihe nicht ganz so viel Erfolg, der Immobilienentwickler konnte 20 von maximal 30 Millionen Euro am Kapitalmarkt einsammeln, was zur Durchführung der vom Unternehmen geplanten Vorhaben aber reichen sollte. Rund 30 % des Platzierungsvolumens entfielen laut Emittentin auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich.

Auch die KFM-Analysten waren in dieser Woche wieder fleißig und haben drei neue Anleihen-Barometer präsentiert - dabei erhält die neue 6,25%-Anleihe der Stern Immobilien AG (A1X3VZ) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 4 von 5 möglichen Sternen, die 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V. (A19MDV) wird gar mit 4,5 von 5 möglichen Sternen eingestuft und die 7,25%-Anleihe der Hylea Group S.A. (A19S80) wird von 3,5 auf 4 Sterne heraufgestuft. Unterdessen hat der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V. (A19MDV) im Rahmen der Anleihen-Aufstockung um insgesamt 30 Millionen Euro in sein Fonds-Portfolio aufgenommen.

Die PEINE GmbH beabsichtigt eine Änderung der Bedingungen ihrer 8,00%-Unternehmensanleihe 2013/18 (A1TNFX), so soll die Laufzeit des Bonds um fünf Jahre bis zum 5. Juli 2023 verlängert und der Zinssatz auf 2,0% p.a. ab dem 5. Juli 2017 reduziert werden. Der Mehrheitsgesellschaft Shandong Ruyi würde demnach bei entsprechender Anpassung eine Garantie für sämtliche Zahlungsverpflichtungen unter der Unternehmensanleihe übernehmen. Dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der ...

