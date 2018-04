Unterföhring (ots) - SAT.1 lacht am Fun-Freitag: Luke Mockridges Prime-Time-Show "LUKE! Die Schule und ich" legt kräftig zu und punktet mit hervorragenden 13,2 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Im Anschluss feiert die dritte Folge von "Die Faisal Kawusi Show" mit tollen 11,3 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert.



In der nächsten Doppelstunde "LUKE! Die Woche und ich" lädt Luke Mockridge die Promi-Schüler Pierre Littbarski, Wincent Weiss, Jasmin Gerat und Tom Beck zur Prüfung. Faisal Kawusi freut sich in seiner Show auf Sänger Sasha.



"LUKE! Die Schule und ich" freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1 "Die Faisal Kawusi Show" freitags, 22:30 Uhr, in SAT.1



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 28.04.2018 (vorläufig gewichtet: 27.04.2018)



