* DAX auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr* Schulter-Kopf-Schulter-Top des DAX* Klare Verschlechterung wichtiger Einflussfaktoren* Lehrbuchartige Entwicklung auch bei der Tesla-Aktie* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Förderung von Musikveranstaltungen: Wie der Staat mit minimalen Beiträgen viel erreichen kann

Die Aktienmärkte hängen in der Luft

Liebe Leser,



wann haben Sie zuletzt einen Zeichentrickfilm gesehen? Ich habe mich zusammen mit meinem Sohn immer köstlich über Tom und Jerry amüsiert. Erinnern Sie sich noch an die zahlreichen Szenen, in denen Tom, während er die Maus Jerry jagt, aus Versehen über eine Klippe springt, aber noch eine gewisse Zeit zappelnd über dem Abgrund schwebt, bevor es mit ihm steil nach unten geht?



Genau in dieser "schwebenden" Situation befinden sich zurzeit die Aktienmärkte. Denn der Übergang von einer Aktienhause zu einer Baisse erfolgt nur in den sehr seltenen Fällen eines Aktiencrashs schlagartig. Normalerweise handelt es sich um einen Prozess, der viele Monate in Anspruch nimmt.



Während dieser Übergangszeit sind die Wirtschaftsdaten (noch) gut und die Stimmung der Börsianer euphorisch. Das Spekulieren auf Kredit steht hoch im Kurs, die Fondsmanager sind mehr oder weniger voll investiert und zahlreiche Neuemissionen sorgen ebenso für Schlagzeilen wie aufsehenerregende Unternehmensübernahmen. Daher fällt es vielen Anlegern auch so schwer, sich&xA0;auf den nahenden Kurseinbruch richtig vorzubereiten, denn scheinbar läuft ja alles gut.

