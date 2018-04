Von Ben Dummett, Sarah Nassauer und Saabira Chaudhuri

LONDON (Dow Jones)--In Großbritannien steht offenbar die Megafusion zweier Supermarktketten bevor. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, befindet sich die US-Einzelhandelskette Walmart in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf einer Mehrheit an ihrer britischen Tochter Asda an deren Wettbewerber Sainsbury. Den Informanten zufolge würde Walmart einen Minderheitsanteil an dem fusionierten Unternehmen halten. Die britische Supermarktkette Sainsbury bestätigte die Gespräche, und kündigte weitere Informationen für Montag an.

Aus einer solchen Transaktion würde ein Einzelhandelsgigant mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Pfund und einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent hervorgehen.

Walmart betreibt in Großbritannien rund 600 Asda-Märkte. Seit Walmart Asda 1999 erworben hat, hat sich der Wettbewerbsdruck auf dem britischen Einzelhandelsmarkt jedoch dramatisch verschärft. Vor allem die beiden deutschen Discounter Aldi und Lidl setzen die heimischen Supermarktketten mit einem gnadenlosen Preiskampf unter Druck und jagen ihnen zunehmend Marktanteile ab.

