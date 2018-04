der US-Doller wirkte sich zuletzt in doppelter Hinsicht auf den deutschen Aktienmarkt aus. Zum einen unterstützte ein wiederum stärkerer Greenback die hiesigen Indizes, zum anderen übte ein schwächerer US-Dollar in den Berichten zum ersten Quartal einen noch negativen Einfluss aus. Keinen bleibenden Effekt stellten die US-Zinsen dar, obwohl die zehnjährige US-Staatsanleihe zeitweise eine Rendite über der als kritisch geltenden Marke von drei Prozent abwarf.

In der bevorstehenden Woche erwartet die Anleger wie in jeder Quartalszahlenrunde ein Super-Donnerstag. Mehrere im DAX notierte Konzerne berichten vom Abschneiden und könnten in der Summe demnach einen nachhaltigen Einfluss auf den DAX ausüben. Ebenso könnte sich in der um den handelsfreien Dienstag hierzulande verkürzten Woche der Einfluss von Seiten der US-Börsen erhöhen, nicht zuletzt wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank am Mittwoch.

Zuletz erhielt die Federal Reserve neue Argumente, um die Zinsen vier- statt dreimal anzuheben. Der BIP-Deflator blieb unter den Erwartungen, doch lag die Kernrate mit 2,5 Prozent klar über dem Zwei-Prozent-Ziel. Deshalb könnten die Anleger anfangs vorsichtiger agieren und bis zur Wochenmitte abwarten. Als Grund für die Kaufzurückhaltung am Aktienmarkt gelten auch die zuletzt von Zöllen belasteten Handelsgespräche zwischen Washington und Peking in der nächsten Woche.

12600 Punkte als Hürde

Der DAX kämpfte bereits in den letzten beiden Wochen mit der Marke von 12600 Punkten. Es gelang dem deutschen Leitindex teilweise, über diesen Widerstand anzusteigen, es folgte aber wieder ein Kursrutsch darunter. So auch zuletzt. Wie also könnte nun eine nachhaltige Eroberung aussehen? Der DAX könnte sich bereits in einem steileren Trendkanal befinden. Dieser würde den aktuellen Trend ablösen, sobald 12600 Punkte nachhaltig erobert werden.

Dadurch würde sich das Anstiegstempo und damit die Trendstärke erhöhen. Der Stopp einer Long-Position um 12500 Punkte könnte auf Einstand hochgezogen werden, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Unser Börse-Daily-Experte Christian Zoller analysiert den DAX nur hier anhand verschiedener Indikatoren und entwickelt daraus seine ganz persönliche Trading-Strategie auf den Index!

