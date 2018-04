Der Monat April neigt sich dem Ende entgegen und die Zeit der Statistiken beginnt wieder. Fast überall kann man jetzt Artikel à la "Sell in May and go away…but remember to come back in September" lesen. Was taugt diese Regel? Taugt sie überhaupt etwas? Kann man der Statistik generell trauen? Gibt es Ausnahmen? Wenn ja,...

Den vollständigen Artikel lesen ...