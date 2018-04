Nach langem Hin und Her schlägt die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US zu und kauft den kleineren Rivalen Sprint für 26 Milliarden Dollar. Es sei eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen worden, "um die beiden Gesellschaften zu einem größeren Unternehmen zusammen zu führen", teilte die Telekom am Sonntagabend mit. Der Zusammenschluss sei...

Den vollständigen Artikel lesen ...