FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P hat die Langfrist-Ratings "BBB+" der Deutschen Telekom AG auf den Prüfstand gestellt. Hintergrund ist der jüngst bekannt gegebene Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile mit dem Rivalen Sprint. Obwohl S&P in der Transaktion langfristig Vorteile für die Positionierung der Deutschen Telekom auf dem US-Markt erwartet, sehe sie ebenso die substantiellen Integrationskosten, die auf den DAX-Konzern zukommen, sowie weitere mit der anstehenden Integration verbundene Risiken.

Alles in allem werde die geplante Transaktion in den ersten beiden Jahren nach Wirksamwerden der Transaktion zu einer höheren Verschuldung und einem geringeren freien operativen Cashflow führen, so S&P Global Ratings. Daher habe die Ratingagentur die Bonitätsbewertung zwar mit "BBB+" bestätigt, die Ratings aber auf "CreditWatch negative" gesetzt, was impliziere, dass eine Herabstufung um eine Stufe unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Bis zum Abschluss der Transaktion werden die Langfrist-Ratings somit auf der Beobachtungsliste von S&P verbleiben.

April 29, 2018 15:03 ET (19:03 GMT)

