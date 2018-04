Nach einer eher ernüchternden Phase hat die Aktie von Orocobre zuletzt wieder massiv an Wert gewonnen. Allein in einer Woche war es um mehr als 3 % nach oben gegangen. Die Kurse kletterten binnen der vergangenen zwei Wochen sogar um annähernd 10 %. Frühzeitig interessierte Investoren finden eine erstklassige Chance, meinen die Analysten. Im Einzelnen: Insgesamt arbeitet sich Orocobre gerade aus einem charttechnischen Baisse-Modus heraus. Die Unterstützungen in Höhe von 3 Euro haben sich als sehr ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...