Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der italienische Ölkonzern habe zum Jahresauftakt beim bereinigten Überschuss so abgeschnitten wie es Experten erwartet hatten, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Montag vorliegenden Studie. Überzeugt habe dagegen der hohe Kapitalzufluss aus dem operativen Geschäft. Alles in allem sollten die Zahlen das Vertrauen in Eni stärken. Mit dem erhöhten Kursziel wäre Eni mit dem 1,3-fachen des für 2018 erwarteten Buchwerts und damit etwas weniger als die Konkurrenz bewertet. Angesichts der etwas geringeren Markterwartung an die Kapitalrendite sei das aber in Ordnung./zb/fba Datum der Analyse: 30.04.2018

