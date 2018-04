Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Renault nach Umsatzdaten des ersten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die für die ersten drei Monate veröffentlichten Umsatzkennziffern sowie die bestätigte Prognose hätten nichts an seiner grundsätzlichen Einschätzung zu der Aktie geändert, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel von 110 bewerte Renault mit dem 7,1-Fachen des für 2018 erwarteten Gewinns und damit etwas höher als im Schnitt der vergangenen Jahre. Dies sei angesichts der anhaltenden Spekulationen über eine vollständige Fusion mit Nissan und der einhergehenden Hoffnungen für den Aktienkurs sowie den nach wie vor belastenden Emissionsskandal ausgewogen./zb/fba Datum der Analyse: 30.04.2018

ISIN: FR0000131906