Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Koenig & Bauer vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der voraussichtliche Rückgang von Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis sollte nicht überbewertet werden, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies liege am schwankenden Geschäft mit Gelddruckmaschinen, die Jahresziele seien nicht in Gefahr. Den Barmittelzufluss erwartet Breiter sehr stark./ag/tih Datum der Analyse: 30.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2018-04-30/13:40

ISIN: DE0007193500