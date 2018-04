OTI Greentech AG: Vorübergehende Aussetzung Zinszahlung auf Wandelanleihen, laufende positive Verhandlungen mit Inhabern der Wandelanleihen zur Umstrukturierung DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Anleihe OTI Greentech AG: Vorübergehende Aussetzung Zinszahlung auf Wandelanleihen, laufende positive Verhandlungen mit Inhabern der Wandelanleihen zur Umstrukturierung 30.04.2018 / 14:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG: Vorübergehende Aussetzung Zinszahlung auf Wandelanleihen, laufende positive Verhandlungen mit Inhabern der Wandelanleihen zur Umstrukturierung Berlin, 30. April 2018 - Im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen mit den Inhabern der von der OTI Greentech AG ausgegebenen Wandelanleihen, hat der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) heute beschlossen, die am 1. Mai 2018 bzw. am 23. Mai 2018 fälligen Zinszahlungen vorübergehend auszusetzen. Die Gesellschaft wird den Inhabern der Wandelanleihen vorschlagen, den Zinssatz beider Anleihen rückwirkend ab dem letzten Zinszahlungstag (1. November 2017 bzw. 23. November 2017) von 8.5% auf 4.0% zu reduzieren und die am 1. Mai 2018 bzw. am 23. Mai 2018 fälligen (reduzierten) Zinsen um 6 Monate zu stunden. Auf Basis des derzeitigen Standes der Gespräche ist der Vorstand zuversichtlich, dass die Inhaber der Wandelanleihen diesen Vorschlägen, sowie einer Verlängerung des Rückzahlungstermins beider Wandelanleihen zustimmen werden. Einige Inhaber der Wandelanleihen haben sich auch grundsätzlich dazu bereiterklärt, unter Vorbehalt der Genehmigung der angekündigten Kapitherabsetzung durch die Hauptversammlung sowie einer Anpassung des Wandlungspreises der Anleihen, einen Teil Ihrer gehaltenen Anleihen zum nächstmöglichen Termin in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Kontakt: OTI Greentech AG Joe Armstrong, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop amuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt 30.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 220 136 900 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A0HNE89 WKN: A0HNE8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680851 30.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0HNE89

AXC0138 2018-04-30/14:11