MYM verstärkt Geschäftsleitung und meldet Neueinstellungen in Schlüsselpositionen

Vancouver, B.C., 30. April 2018 - MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (das Unternehmen oder MYM) freut sich, folgende Neueinstellungen in Schlüsselpositionen bekanntgeben zu können, die sich verstärkend auf die Geschäftsaktivitäten in Kanada und weltweit auswirken werden.

Die letzten Neueinstellungen sind angesichts der kommenden Legalisierung in Kanada im Spätsommer ein Riesenschritt nach vorn für MYM sagte Rob Gietl, CEO bei MYM. Wir verbessern unsere Teams ständig mit den besten Kandidaten der Branche, da unsere Projekte weiterhin exponentiell wachsen. Wir beabsichtigen zusammenzuarbeiten, um unser Ziel ein globaler Cannabisplayer zu werden, in die Tat umzusetzen.

Edward Tabisz: Board of Directors - MYM Nutraceuticals. Mr. Tabisz ist ein leitender Angestellter bei der TD-Bank mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Einzelhandelsvertrieb, Produktmanagment, Finanzen und Geschäftsabwicklung. Mr. Tabisz leitet derzeit die Finanzabteilung zur Unterstützung der gesicherten Immobilienkreditgeschäfte. Vorher leitete er als leitender Angestellter bei der TD-Versicherung die strategische Entwicklung und das Veränderungsmanagement ihrer Lebensversicherungs- und Gesundheitsversicherungsprodukte und erzielte als Höhepunkt eine Auszeichnung für Six Sigma-Prozessoptimierung. Herr Tabisz promovierte 2001 an der Universität Manitoba und absolvierte kürzlich eine Weiterbildung an der Schulich School of Business, York University Executive Education Centre. Herr Tabisz wird ab dem 1. Mai 2018 dem MYMs Board of Directors angehören.

Fabian Garcia: Project Manager - Weedon-Projekt. Herr Garcia bringt 15 Jahre Erfahrung im Öl- und Gassektor und in der petrochemischen Industrie mit. Er war in einigen Senior-Positionen als Area Manager, Operations Manager und General Manager tätig. Herr Garcia hat weitreichende Erfahrungen in strategischer Planung, Geschäftsabwicklung, Modernisierung, Geschäftsentwicklung und Projekt-Start-ups. Er war in China, Katar, im Irak, in den VAE, USA, in Italien und Kanada tätig und lebte ebenfalls in diesen Ländern. Er verfügt über einen Universitätsabschluss in Business-Marketing der Bishop's University. Herr Garcia wird mit sofortiger Wirkung für die Planung und Umsetzung des Weedon-Projekts verantwortlich sein.

Billy Casselman: Government Liaison Officer/Sales - MYM Nutraceuticals. Herr Casselman war 20 Jahre lang als Gebietsverantwortlicher in der Wein- und Spirituosenindustrie für die nationalen Markenagenturen Lifford Wine & Spirits und Saverio Schiralli Agencies Ltd. tätig und unterhielt direkte Geschäftsverhältnisse mit den Liquor Boards der Landesregierungen und privaten Einzelhändlern zwecks Einführung und Errichtung von internationalen und inländischen Portfolios in verschiedenen Produktkategorien. Herr Casselman war für die Markenentwicklung innerhalb von börsennotierten staatlichen Ausschreibungen, Marketing, Verkauf- und Produkttraining für den Einzelhandel wie auch im öffentlichen Bereich verantwortlich. Dazu zählen ebenfalls Erfahrungen mit der Canadian Food Inspection Agency und Health Canada für Kennzeichnungsvorschriften und Produktsicherheit. Herr Casselman wird für staatliche Ausschreibungen in Kanada und weltweit verantwortlich sein.

Dr. Jonathon Iu: Leiter der Abteilung Forschung & Entwicklung - MJT Produktionsanlage. Herr Iu promovierte an der Universität Toronto in Biomedizintechnik. Er betrieb während seines Promotionsstudiums intensive Forschungsarbeit im Bereich regenerative Medizin und Biomaterialien. Seine weiteren Fachbereiche sind Immunologie und Biotechnologie. Herr Iu wird die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in der MJT-Produktionsanlage von MYM leiten.

Josee Guindon: Qualitätssicherungsmanager - Weedon-Projekt. Frau Guindon verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung, Überprüfung und Verbesserung von Anforderungen der Qualitätssicherung in Übereinstimmung mit ISO 17025 und CAN-P-1578-Verordnungen in unternehmens- und regierungseigenen Labors in ganz Kanada. Desweiteren hat sie zahlreiche Qualitätsverbesserungsprojekte geleitet, absolvierte formelle Schulungen als eine interne Prüferin am National Laboratory für gerichtsmedizinische Wissenschaften und leitete qualitäts- und sicherheitsorientierte Laborinspektionen. Frau Guindon verfügt über zahlreiche Universitätsabschlüsse sowie über einen Bachelor of Science in Biologie von der Western University. Frau Guindon wird für die Qualitätssicherungsanforderungen des Weedon-Projekts verantwortlich sein.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfügt über zwei Produktionsprojekte in Quebec, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß (ca. 139.355 m²) umfassen werden. MYM ist auch an einem Produktionsprojekt mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien, als Partner beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY). http://www.mymarijuana.ca/snapshot-lp-0415-a/

