Pressemitteilung Start 2018: Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2018 wie erwartet - Umsatz Mio. EUR 91,5 (Vorjahr: Mio. EUR 101,2), EBIT Mio. EUR 5,4 (Vorjahr: Mio. EUR 12,1) - Umsatz- und EBIT-Rückgang im Vergleich zum atypisch starken Q1 2017 mit 32% Umsatzwachstum - Guidance 2018 wird bestätigt: Umsatzwachstum im Gesamtjahr von rund drei Prozent bei einer deutlichen EBIT-Verbesserung - Hauptversammlung beschließt Ausschüttung von EUR 2,45 je Stückaktie - Dr. Günter Blaschke und Ulrich Bellgardt von Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt und erneut Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender Augsburg, 30. April 2018 - Die Umsätze der WashTec-Gruppe - dem führenden Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit - lagen per Ende März 2018 mit Mio. EUR 91,5 (Vorjahr: Mio. EUR 101,2) um 9,6 %, bereinigt um Währungseffekte um 6,9 %, unter Vorjahr. Dabei ist zu beachten, dass der Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2017 in Folge von Großkundenaufträgen besonders stark war. Das Wachstum betrug 32% im Vergleich zu 2016. Daraus resultierten im Vorjahresvergleich geringere Umsätze im Bereich Maschinen und Service. Im Bereich Chemie führten wetterbedingt geringere Waschzahlen in den ersten zwei Monaten des Jahres zu einem Rückgang, während im März erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt werden konnte. Im ersten Quartal 2018 sank das EBIT im Wesentlichen umsatzbedingt um Mio. EUR 6,7 auf Mio. EUR 5,4 (Vorjahr: Mio. EUR 12,1). Der Rückstand im Auftragsbestand konnte zum Ende des ersten Quartals bereinigt um die Währungseffekte nahezu aufgeholt werden und somit lag der Auftragsbestand nur noch leicht unter dem hohen Vorjahresniveau. Die Auftragseingänge im Direktvertrieb konnten im ersten Quartal zweistellig gegenüber dem Vorjahr zulegen. Hauptversammlung: Dividende von EUR 2,45 beschlossen und Herren Dr. Blaschke und Bellgardt als Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt Auf der heutigen Hauptversammlung waren rund 63 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat dem Vorschlag der Verwaltung folgend mit großer Mehrheit eine Ausschüttung in Höhe von EUR 2,45 je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Mit der Erhöhung der ordentlichen Dividende werden die Aktionäre angemessen am Geschäftserfolg beteiligt. Die Ausschüttung wird voraussichtlich zu 36,9 % aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen. Außerdem hat die Hauptversammlung die Herren Dr. Günter Blaschke und Ulrich Bellgardt erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Dr. Blaschke übernimmt weiterhin den Vorsitz des Aufsichtsrates, Herr Bellgardt ist wieder stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Alle übrigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Guidance 2018 wird bestätigt: Umsatzwachstum im Gesamtjahr von rund drei Prozent bei einer deutlichen EBIT Verbesserung Die Gesellschaft strebt nach Ablauf des ersten Quartals für das Gesamtjahr 2018 weiterhin ein Umsatzwachstum von rund drei Prozent bei einem deutlichen Anstieg des EBIT und Free Cashflow an. Allgemeiner Risikohinweis Eine Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können. Die Quartalsmitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de. Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 70 Ländern präsent. Wesentliche Konzern-Kennzahlen: Mio. EUR, IFRS Q1 2018 Q1 2017 Veränderung in % Umsatz 91,5 101,2 -9,6 EBITDA 7,9 14,5 -45,5 EBIT 5,4 12,1 -55,4 EBIT-Rendite in % 5,9 12,0 - EBT 5,3 12,0 -55,8 Konzernergebnis 2,7 8,6 -68,6 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 0,20 0,64 -68,8 Dividende je Aktie (in EUR) 2,45 2,10 16,7 Netto Cashflow -0,8 13,7 -105,8 Free Cashflow -3,0 10,8 -127,8 ROCE in % 25,6 32,4 - Mio. EUR, IFRS 31.03.18 31.12.17 Veränderung abs. Bilanzsumme 234,5 233,9 0,6 Eigenkapital 95,8 94,2 1,6 Eigenkapitalquote in % 40,9 40,3 0,6 Net Operating Working Capital2) 82,9 86,7 -3,8 Mitarbeiter 1.830 1.814 16 1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien 2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135 30.04.2018 ISIN: DE0007507501 WKN: 750750

