Hannover - Die globalen Rohölnotierungen schlossen die letzte Handelswoche in einem von Bullenstimmung geprägten April mit 74,95 USD pro Barrel Brent um 1,4% fester als in der Vorwoche, wobei ein Großteil der Gewinne im frühen Handel eingangs der laufenden 18 Kalenderwoche wieder abgegeben wurde, so die Analysten der Nord LB.

