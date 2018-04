niiio finance group AG: Mögliche Übernahme des operativen Geschäfts der DSER GmbH durch die niiio finance group AG (WKN A2G833, ISIN DE000A2G8332, Ticker: NIIN) DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme niiio finance group AG: Mögliche Übernahme des operativen Geschäfts der DSER GmbH durch die niiio finance group AG (WKN A2G833, ISIN DE000A2G8332, Ticker: NIIN) 30.04.2018 / 15:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Görlitz, 30.04.2018 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group AG, (niiio) WKN A2G833, ISIN DE000A2G8332, Ticker: NIIN Mögliche Übernahme des operativen Geschäfts der DSER GmbH durch die niiio finance group AG (WKN A2G833, ISIN DE000A2G8332, Ticker: NIIN) Die Deutsche Software Engineering & Research GmbH ("DSER GmbH") erwägt, im Laufe des Jahres 2018 ihr operatives Geschäft in eine Tochter-GmbH auszugliedern und anschließend deren sämtliche Geschäftsanteile gegen Gewährung von 5.500.000 neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2017 und einer in weitere 2.000.000 Aktien wandelbaren Schuld-verschreibung als Sacheinlage in die niiio finance group AG einzubringen. Die DSER GmbH ist die ursprüngliche Keimzelle des heutigen operativen Geschäfts der niiio-Gruppe. 2013 wurde die niiio GmbH, die heute als Tochtergesellschaft der niiio finance group AG dieses operative Geschäft betreibt, als mehrheitliche DSER-Tochter gegründet. Ihr Hauptprodukt ist die von der DSER GmbH entwickelte Robo-Advising-Software "niiio". 2016 wurde die niiio GmbH als Sacheinlage in die heutige niiio finance group AG eingebracht. Die DSER GmbH ist seitdem Hauptaktionärin der niiio finance group AG. Support, Wartung und Vertrieb für "niiio" ist bis heute auf die DSER GmbH ausgelagert Sie ist damit der wichtigste operative Partner der niiio-Gruppe. Daneben vertreibt sie ihr eigenes Softwareprodukt "munio", eine Portfoliomanagement-Software für Banken und Vermögensverwalter. Wird das operative Geschäft der DSER GmbH eingebracht, übernimmt die niiio finance group AG damit auch deren Entwicklungs- und Vertriebsmannschaft. Das sind derzeit rund 30 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten deutschlandweit. Das dann gemeinsame operative Geschäft soll weiter ausgebaut und der Personalbestand kurzfristig verdoppelt und mittelfristig auf etwa 100 Mitarbeiter aufgestockt werden. Die Ausgliederung des operativen Geschäfts der DSER GmbH, die Einbringung und die Erhöhung des Grundkapitals sind noch nicht verbindlich vereinbart oder vollzogen. Insbesondere ist die steuerliche Prüfung und ggf. Anpassung der geplanten Transaktionsstruktur noch nicht abgeschlossen. Falls sich für einen der Beteiligten unerwartet hohe Steuerlasten ergeben sollten oder falls sonstige unvorhergesehene Probleme die Transaktion komplizieren, ist auch denkbar, dass die Planung nicht umgesetzt wird. Görlitz, den 30.04.2018 niiio finance group AG Der Vorstand Ende der Mitteilung Mehr unter: - Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 30.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680909 30.04.2018 CET/CEST

