Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will am Montagabend überraschend eine Ansprache zum Thema Iran halten. Bei der Rede um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 MESZ) solle es um eine "entscheidende Entwicklung in der Frage des Atomabkommens mit dem Iran" gehen, teilte Netanjahus Büro mit. Zuvor war Netanjahus Sicherheitskabinett in Tel Aviv zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.

Netanjahu gilt als schärfster Kritiker der Vereinbarung und hat ebenfalls gefordert, sie entweder aufzukündigen oder nachzubessern. Der Iran lehnt dies jedoch ab. In dem Abkommen hatte der Iran sich verpflichtet, bis mindestens 2025 wesentliche Teile ihres Atomprogramms drastisch zu beschränken - mit dem Ziel, dass das Land keine Atomwaffen entwickeln kann. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben. Netanjahu wirft Teheran vor, heimlich weiter an einer Atombombe zu arbeiten./le/DP/he

