Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta021/30.04.2018/15:45) - Wie wir soeben erfahren haben, kann die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden.



Wir gehen davon aus, dass die Prüfung in den kommenden vier Wochen abgeschlossen sein wird.



Bezüglich der genauen Veröffentlichung des Jahresabschlusses, verweisen wir auf die dann zu veröffentlichende Hinweisbekanntmachung, aus der sich ergibt, wann der Jahresabschluss veröffentlicht wird.



