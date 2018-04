Der Zinkproduzent Pasinex Resources hat seinen Gewinn 2017 auf 5,8 Mio. CAD gesteigert und damit das Vorjahresergebnis mehr als versiebenfacht. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 fällt positiv aus, die Aktie zieht dementsprechend kräftig an.

Gewinn versiebenfacht

Eine ganz Zeit lang schon warteten die Investoren auf die Jahreszahlen von Pasinex Resources (0,145 Euro; CA70260R1082). Nun hat das Unternehmen geliefert und damit die Börsianer offenbar überzeugt. In Frankfurt zog die Aktie bereits kräftig an und konnte sich so aus der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen lösen. Insgesamt fuhren die Kanadier einen Nettogewinn von 5,8 Mio. CAD ein. Das ist mehr als das Siebenfache des Vorjahresergebnisses (0,8 Mio. CAD).

Produktion auf Rekordniveau

Das Ergebnis resultiert aus der guten Entwicklung bei der Zinkmine Pinargözü in der Türkei, die Pasinex zusammen mit seinem türkischen Partner Akmetal als 50/50 Joint Venture betreibt. Das nördlich der Millionenstadt Adana gelegene Bergwerk förderte 2017 insgesamt 57.675 Tonnen direkt schiffbares Zinkkonzentrat (Direct Shipping Ore, DSO) mit durchschnittlichen Gehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...