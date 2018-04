AdHoc | Lumaland AG: Lumaland AG benennt Vorstand und Vorstandsvorsitzenden DGAP-Ad-hoc: Lumaland AG / Schlagwort(e): Personalie AdHoc | Lumaland AG: Lumaland AG benennt Vorstand und Vorstandsvorsitzenden 30.04.2018 / 17:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Lumaland AG (ISIN DE000A1YC996; DE000A2DAPZ3 / WKN A1YC99; A2DAPZ) gibt bekannt, dass Herr Wanja Oberhof zum neuen Vorstand sowie zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt worden ist und die Position des Vorstandsvorsitzenden von Herrn Lange übernehmen wird. Herr Oberhof wird das Amt des Vorstands sowie des Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 1. Mai 2018 übernehmen. Herr Oberhof, welcher zu Jahresbeginn 2017 über die WAOW Entrepreneurship GmbH mit Sitz in Berlin noch mehrheitlich an der Lumaland AG beteiligt war, hält derzeit unmittelbar sowie zurechenbar über die WAOW Entrepreneurship GmbH, Berlin, noch rund 11% der Aktien an der Lumaland AG und ist Geschäftsführer der Aktionärin Sweet Dreams Invest GmbH mit Sitz in Berlin, welche mit rund 20% an der Lumaland AG beteiligt ist. Berlin, 30. April 2018 Der Vorstand Kontakt: Sebastian Stietzel sst@lumaland.com 30.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lumaland AG Tauentzienstr. 11 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: office@lumaland.com Internet: www.lumaland.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680997 30.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1YC996

AXC0203 2018-04-30/17:00