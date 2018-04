Die DZ Bank hat Hornbach Holding von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 85 auf 72 Euro gesenkt. Die Differenzierungsstrategie der Holding des Baumarktbetreibers Hornbach ermögliche zwar mit einer Ausrichtung auf Projektkunden sowie die Verzahnung von stationären Märkten und Webshops weiterhin ein Wachstum über dem Branchendurchschnitt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunehmende geopolitische Risiken aber könnten die Verbraucherstimmung in den nächsten Monaten dämpfen und zu einer vorübergehenden Wachstumsverlangsamung in der Branche führen./la/bek Datum der Analyse: 30.04.2018

ISIN: DE0006083405