Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Walmart nach der angekündigten Fusion der Supermarktkette Sainsbury's mit der bisherigen britischen Tochter Asda auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 US-Dollar belassen. Nachdem der Discounter Walmart jahrelang aggressiv versucht habe, sein Geschäft im Heimatmarkt neu zu positionieren, wollten die Amerikaner nun ihr internationales Portfolio anders ausrichten, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal mit Sainsbury erlaube es Walmart, an dem neu fusionierten Unternehmen beteiligt zu bleiben, ohne es "besitzen oder führen" zu müssen./la/bek Datum der Analyse: 30.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0113 2018-04-30/17:04

ISIN: US9311421039