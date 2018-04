mVISE AG: mVISE veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 DGAP-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis mVISE AG: mVISE veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 30.04.2018 / 17:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. mVISE veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 Die mVISE AG, Düsseldorf, Partner für die digitale Transformation, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht und bestätigt darin die am 22. Februar 2018 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen. Nach einem sehr starken vierten Quartal erhöhte sich der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2017 um 87% auf EUR 14,8 Mio. und die Gesamtleistung lag mit EUR 16,2 Mio. knapp 80% über dem Vorjahr und damit 15% höher als prognostiziert. Basis dieser Entwicklung war das starke organische Wachstum im Bereich Professional Services. Zahlreiche neue Kunden bei gleichzeitiger Weiterbeschäftigung durch alle bestehenden Kunden sorgten für Vollausauslastung und einen konstant hohen Auftragsbestand. Aber auch der Produkt-Bereich mit der mobilen Vertriebslösung SaleSphere und den Tochtergesellschaften elastic.io GmbH und Just Intelligence GmbH trug im Berichtszeitraum mit einem mehr als verdoppelten Umsatz maßgeblich zur positiven Gesamtentwicklung bei. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuer und Zinsen (EBITDA) konnte, trotz erheblicher Einmalaufwendungen aufgrund anorganischer Erweiterungen in Höhe von etwa 400 TEUR, von 1,2 Mio. EUR in 2016 auf 2,0 Mio. EUR in 2017 gesteigert werden. Adjustiert um diese Einmalaufwendungen hätte damit das EBITDA rund 2,4 Mio. EUR betragen. "Fast noch wichtiger aber sind die strategischen Fortschritte, die wir 2017 gemacht haben. Mit zwei Akquisitionen haben wir unser Angebot entscheidend erweitert und wichtige Zukunftsmärkte besetzt. So wächst der Bedarf an Beratungsexpertise im Bereich Integration mit hoher Geschwindigkeit, weil die Architektur aus Diensten und Systemen immer vielfältiger wird. Unsere neue Tochtergesellschaft elastic.io bietet hier mit ihrer Software eine cloudbasierte Integrationsplattform (iPaaS), die eine schnelle, sichere und kosteneffektive Vernetzung unterschiedlicher IT-Systeme und damit einen reibungslosen Datenaustausch ermöglicht. Zusammen mit unseren anderen Produkten ICC und SaleSphere, verfügt mVISE damit für die kommenden Jahre über ein starkes und ausdifferenziertes Produktportfolio. Im Bereich Professional Services haben wir durch den Zukauf eines Teilbereichs der SHS VIVEON GmbH Expertise in Zukunftsthemen wie Data Warehouse, Big Data und Predictive Analysis hinzugewonnen." zog Manfred Götz Resümee. Neben einer detaillierten Erläuterung der positiven Auftrags- und Ertragsentwicklung enthält der Geschäftsbericht unter anderem Informationen über aktuelle Kundenprojekte und die Teilnahme an einem Förderprojekt zur Schaffung neue Standards für sichere Datenintegration. Weiterhin enthält der Geschäftsbericht einen Ausblick für das Jahr 2018, in dem ein Umsatzwachstum um rund 67% auf 25 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von voraussichtlich 7-9% geplant ist. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 steht nachfolgend zum Download bereit: https://www.mvise.de/wp-content/uploads/2018/04/2017Konzerngescha%CC%88ftsbericht_V23a.pdf Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de 30.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mVISE AG Wanheimer Str. 66 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (211) 781780-0 Fax: +49 (211) 781780-78 E-Mail: presse@mvise.de Internet: www.mvise.de ISIN: DE0006204589 WKN: 620458 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680913 30.04.2018

