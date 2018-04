niiio finance group AG veröffentlicht Bezugsangebot für Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung niiio finance group AG veröffentlicht Bezugsangebot für Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 30.04.2018 / 17:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News niiio finance group AG veröffentlicht Bezugsangebot für Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen Görlitz, 30.04.2018. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapier-Prospekt für 8.500.000 auf den Namen lautenden Stückaktien aus der von der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Dezember 2017 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gebilligt; dieser dient ausschließlich dem Angebot der Aktien an die Aktionäre der niiio finance group AG und Bezugsrechtsinhaber. Das FinTech Softwarehaus niiio finance group AG hat den Prospekt nach der Billigung auf seiner Homepage www.niiio.finance unter Investor Relations - Prospekt Kapitalerhöhung 2017 / 2018 veröffentlicht. Ebenso wurde das Bezugsangebot heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Aktionäre der Gesellschaft können ihr Bezugsrecht vom 05.05.2018 bis einschließlich 18.05.2018 bis 24:00 Uhr ausüben. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht stattfinden. Die Aktionäre können ihre Bezugsrechte über ihre Depotbank ausüben. Die Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 22:17 zu einem Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie angeboten. Die Aktionäre können damit für je 22 bestehende Aktien der niiio finance group AG 17 neue Aktien erwerben. Die volle Gewinnanteilberechtigung der Aktien wurde ab dem Beginn des letzten Geschäftsjahres festgelegt. Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG: "Wir wollen die Kapitalerhöhung nutzen, um zusätzliche finanzielle Flexibilität für künftiges organisches Unternehmenswachstum zu schaffen. Dabei stehen für uns zum einen die weitere Verbreitung unseres Angebotes im deutschen und europäischen Markt, zum anderen die Optionen zur Weiterentwicklung unserer Produkte im Bereich Blockchain im Fokus." Über niiio finance group AG: Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. niiio finance group AG versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group AG in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits zahlreiche Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots. niiio finance group AG ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833), Ticker: NIIN, ist notiert bei Xetra und an den Börsen Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, München und Berlin. Mehr unter: - Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 30.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681017 30.04.2018

