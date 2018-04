Westag & Getalit AG: Umsatzerlöse und Ergebnis im ersten Quartal 2018 leicht gesteigert DGAP-Ad-hoc: Westag & Getalit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Westag & Getalit AG: Umsatzerlöse und Ergebnis im ersten Quartal 2018 leicht gesteigert 30.04.2018 / 17:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Rheda-Wiedenbrück, 30.04.2018 Die Westag & Getalit AG hat im ersten Quartal 2018 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 60,9 Mio. EUR erzielt. Damit verbesserte sich der Umsatz leicht um 2,0 % gegenüber dem des Vorjahreszeitraums in Höhe von 59,7 Mio. EUR. Besonders positiv entwickelte sich dabei in den ersten drei Monaten 2018 das Exportgeschäft der Gesellschaft. Der Umsatz in den Auslandsmärkten konnte um 9,1 % gesteigert werden und erhöhte sich auf 14,4 Mio. EUR (Vorjahr 13,2 Mio. EUR). Entsprechend stieg auch die Exportquote von 22,1 % auf 23,7 %. Die Umsatzerlöse der Sparte Türen/Zargen stellten sich mit einem Wert von 32,1 Mio. EUR nahezu unverändert gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (32,3 Mio. EUR) dar. Die Umsatzerlöse der Sparte Oberflächen/Elemente erhöhten sich von 25,7 Mio. EUR auf 27,2 Mio. EUR. Die Umsätze des Zentralbereichs lagen bei 1,6 Mio. EUR (Vorjahr 1,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich im ersten Quartal 2018 auf 2,4 Mio. EUR (Vorjahr 2,3 Mio. EUR). Nach Steuern erhöhte sich das Ergebnis innerhalb der ersten drei Monate auf 1,7 Mio. EUR (Vorjahr 1,5 Mio. EUR). Der Überschuss je Aktie beträgt für die Stammaktie 0,29 EUR (Vorjahr 0,26 EUR) und für die Vorzugsaktie 0,35 EUR (Vorjahr 0,32 EUR). Auf Basis der Prognosen für die deutsche Bauindustrie geht das Management weiterhin grundsätzlich von einem positiven Marktumfeld in 2018 aus. Ein zusätzlicher Faktor dieser optimistischen Einschätzung ist dabei auch der weitere Ausbau der Vertriebsaktivitäten in der Sparte Oberflächen/Elemente. Aufgrund der auch zukünftig schwer einzuschätzenden Exportmärkte bleibt eine genaue Prognose für die Geschäftsentwicklung im Ausland schwierig. Insgesamt ist der Vorstand jedoch aufgrund des auf die jeweiligen Märkte zugeschnittenen Produktportfolios optimistisch, auch die Exportaktivitäten bei entsprechender Wirtschaftslage steigern zu können. Unter Berücksichtigung der bereits eingeleiteten strategischen Maßnahmen und positiver Branchenprognosen blickt das Management optimistisch in die Zukunft. Demzufolge bestätigt der Vorstand unter den im Geschäftsbericht 2017 genannten Rahmenbedingungen die Prognose für das Jahr 2018 und strebt einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse sowie eine im Vergleich dazu höhere prozentuale Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr an. Die vorstehende Mitteilung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden. Weitere Informationen: Westag & Getalit AG | Thomas Sudhoff PR und Finanzkommunikation Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück Tel. +49 5242 17-1712 | Fax +49 (0) 52 42 / 17-71712 ir@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com 30.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Westag & Getalit AG Hellweg 15 33378 Rheda-Wiedenbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5242 17 - 0 Fax: +49 (0)5242 17 - 5603 E-Mail: zentral@westag-getalit.de Internet: www.westag-getalit.de ISIN: DE0007775207, DE0007775231 WKN: 777520, 777523 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681043 30.04.2018 CET/CEST

