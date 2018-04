Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Bei einem ruhigen Geschäft gewann der DAX 0,2 Prozent auf 12.612 Punkte. International gönnten sich viele Marktteilnehmer einen Brückentag. Daneben hielten sich die Anleger vor Inkrafttreten der US-Strafzölle gegen die EU am Dienstag zurück. Die Optimisten hoffen auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump in letzter Minute.

Im Fokus stand die Deutsche Telekom mit der nun im dritten Anlauf geplanten Übernahme von Sprint durch ihre US-Tochter T-Mobile US. Trotz hoher Integrationskosten werten sie Marktteilnehmer positiv. Der Wert des fusionierten Unternehmens, das auch künftig von der Deutschen Telekom kontrolliert und konsolidiert wird und T-Mobile heißen soll, wird rund 150 Milliarden US-Dollar betragen. Durch einen Zusammenschluss würde sich nach Einschätzung der DZ Bank die Marktstellung der Deutschen Telekom in den USA deutlich verbessern.

Unklar, ob Behörden T-Mobile-US/Sprint genehmigen werden

Allerdings ist unklar, ob die Wettbewerbsbehörden den Deal durchwinken werden, nachdem sie sich in der Vergangenheit immer wieder skeptisch geäußert haben. Durch eine T-Mobile US/Sprint-Fusion würde sich die Zahl der großen Player auf dem US-Markt von derzeit vier auf drei reduzieren. Daneben hat Moody's den Ausblick für die Telekom wegen der hohen Integrationskosten gesenkt. Deutsche Telekom schlossen mit Abschlägen von 0,3 Prozent.

Die Angst vor den am 1. Mai in Kraft tretenden Strafzöllen auf europäischen Stahl drückte auf die Stimmung der Stahlaktien. Die Anleger hofften noch auf eine Kehrtwende von US-Präsident Trump in letzter Sekunde, so ein Händler. Sollte diese ausbleiben, dürfte der Abgabedruck auf den Sektor zunehmen. Thyssenkrupp verloren 2,3 Prozent, Salzgitter 1,7 Prozent und Klöckner 2,1 Prozent. Zuletzt nachgebende Renditen an den Anleihemärkten stützten Immobilienwerte: Vonovia gewannen 1,2 Prozent und Deutsche Wohnen 1,5 Prozent.

Continental und Merck KGaA schlossen nur im Minus wegen ihrer Dividendenabschläge. Washtec wurden trotz etwas schwächerer Geschäftszahlen 1,3 Prozent fester gehandelt. "Überraschend ist, dass Washtec trotz der schwachen Entwicklung im ersten Quartal den Ausblick auf das Gesamtjahr nicht kassiert hat", sagte ein Marktteilnehmer. Nach guten Zahlen für das erste Quartal ging es für RIB-Software um 6,7 Prozent nach oben. Aixtron wurden weiter verkauft und verloren 8,1 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 99,1 (Vortag: 109,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,39 (Vortag: 3,80) Milliarden Euro.Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.612,11 +0,25% -2,37% DAX-Future 12.606,00 +0,07% -2,52% XDAX 12.596,80 +0,09% -2,06% MDAX 25.967,06 +0,42% -0,89% TecDAX 2.625,60 -0,01% +3,82% SDAX 12.272,64 +0,17% +3,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,81 21 ===

