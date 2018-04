ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Gewinnen ist die schweizerische Aktienbörse in die Woche gestartet. Die anhaltende geopolitische Entspannung in Korea sorgte für Käufe. Allerdings blieben die Anleger vorsichtig, da in der laufenden Woche wichtige Termine anstehen, voran die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Ein neuer Zinsschritt dürfte nicht anstehen, möglicherweise aber Informationen zur Zinsentscheidung im Juni. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 8.886 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,01 (zuvor: 35,67) Millionen Aktien.

Gegen den Trend kam es zu Verkäufen in der Sika-Aktie, die sich um 1,2 Prozent verbilligte. Einen unmittelbaren Anlass konnten Händler nicht entdecken. Die Swatch-Aktie setzte ihre steile Aufwärtsbewegung der jüngsten Zeit fort. Die Titel profitieren weiter von der starken Entwicklung der eidgenössischen Uhrenindustrie und gewannen weitere 1,4 Prozent. Im laufenden Jahr hat das Papier bereits 20 Prozent gutgemacht. Die Aktie des Wettbewerberes Richemont rückte um 0,7 Prozent vor.

Zweitstärkster Wert im SMI war die Roche-Aktie mit einem Plus von 1,1 Prozent. Teilnehmer sprachen von einer Erholungsbewegung. Die Aktie ist im laufenden Jahr sowohl hinter dem SMI als auch dem Wettbewerber Novartis zurückgeblieben. Größere Aufschläge verbuchten ferner die Bankenwerte UBS und Julius Bär mit 0,7 bzw 1 Prozent Plus, der Industriewert ABB mit plus 0,9 Prozent und der Telekomwert Swisscom mit plus 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2018 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.