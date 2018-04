FRANKFURT (Dow Jones)--Die Alstria Office REIT-AG hat Mieter für 3.300 Quadratmeter in ihrem Bürogebäude Momentum gefunden. In dem 2012 erworbenen Gebäude in der Düsseldorfer Innenstadt wurde den Angaben zufolge ein Mietvertrag für rund 1.900 qm Büro- und Nebenflächen mit einer Laufzeit von 10 Jahren unterzeichnet. Er generiere jährliche Mieteinnahmen von 388.000 Euro. Mietbeginn sei der 1. März 2019.

Der zweite Mietvertrag umfasse eine Fläche von 1.400 qm Büro- und Nebenflächen und laufe 5,5 Jahre, bei einer Jahresmiete von 286.000 Euro. Mietbeginn ist der 1. Oktober 2018.

Das Mietniveau beider Verträge liegt laut dem Unternehmen um rund 70 Prozent über dem Niveau vor den seit 2016 laufenden Modernisierungsmaßnahmen. Seit Beginn der Vermarktungsaktivitäten Ende 2017 seien nun 43 Prozent der Flächen vermietet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2018 11:57 ET (15:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.