DAX: Ruhiger Handel am Brückentag - Deutsche Telekom nach US-Deal im Fokus

Angesichts des Brückentags war der deutsche Aktienmarkt zu Beginn der neuen Wochen von Zurückhaltung geprägt. Am Tag vor dem europaweiten Feiertag "Tag der Arbeit" konnte der DAX sich kaum von seinem Freitagsniveau entfernen.

Das war heute los. Der Deutsche Aktienindex konnte den freundlichen Handelsbeginn nicht auf Dauer beibehalten. Im Lauf der Handelssitzung reduzierten sich die Zugewinne, bevor der Leitindex sogar zeitweise ins Minus drehte. Angesichts des Brückentags fehlten nennenswerte Impulse. So brachten etwa die vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Inflationsdaten keine Bewegung in den Markt. Laut dem Verbraucherpreisindex wird die Inflation in Deutschland im April 2018 voraussichtlich 1,6 Prozent betragen und damit gegenüber März unverändert bleiben. Daneben bewegte sich der Euro in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 1,20 US-Dollar leicht nach unten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte lange Zeit die Aktie von RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) deutlich zulegen. Kursgewinne von zeitweise 2 Prozent resultierten aus der Hoffnung auf eine Entschädigungszahlung im hohen dreistelligen Millionenbereich. In einem Gesetzesentwurf des Bundesumweltministeriums wurde eine entsprechende Summe zur Kompensation für die Nachteile aus dem Atomausstieg 2011 genannt.

